La Fiscalía de la ciudad polaca de Lubin, que investiga el incidente por el que varios sistemas rusos impactaron en el suelo de Polonia el viernes, señaló ayer domingo que hay indicios de que fueron tres misiles modelo Kh-101 los que impactaron en varios puntos del país del este europeo. El tema será abordado como prioritario en la 72ª Asamblea Parlamentario de la OTAN.

Según recogió la agencia polaca PAP, “se han hallado restos de misiles de crucero rusos Kh-101 en los tres lugares del siniestro” en Polonia.

“A partir de las inspecciones realizadas hasta el momento (...) se ha determinado que en las tres localidades -es decir, en Nowy Lipowiec (distrito de Biłgoraj), Rudnik (distrito de Nisko) y Mołodycz (distrito de Jarosław)- se han hallado restos de misiles de crucero Kh-101”, citó PAP a la Fiscalía de Lubin.

Esos sistemas fueron manufacturados recientemente en la región de Moscú, según precisó Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía de Lubin citado por PAP. Inicialmente, las autoridades polacas indicaron que fueron dos misiles y un dron los sistemas que impactaron en suelo polaco. El primer ministro polaco, Donald Tusk, llamó el viernes “provocación” al incidente y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó el sábado a Varsovia para afirmar que la Alianza Atlántica defenderá cada pulgada del territorio de Polonia.

Lo ocurrido desencadenó una ola de solidaridad de los aliados europeos con Polonia y el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo el sábado que su país recibirá pronto un “apoyo fuerte de los aliados”.

Asamblea de OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará hoy lunes en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, un encuentro centrado en la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, después de que Polonia denunciara otra “provocación” de Moscú con la caída el viernes de dos misiles y un dron en su territorio, y de que el sábado un buque ruso fuera alcanzado en el golfo de Finlandia por drones atribuidos a Ucrania.

Rutte llegará a Berlín, ciudad que acoge desde el sábado la cita de parlamentarios, tras haber visitado Varsovia, donde aseguró que la OTAN defenderá “cada pulgada” del territorio polaco. Entre tanto, la Alianza Atlántica se prepara para reaccionar al incidente del viernes y, según dijo el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Polonia recibirá pronto un “apoyo fuerte de los aliados”.

“El lunes en la sede central de la OTAN se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte, en la que presentaremos propuestas concretas y definiremos nuevas posibilidades de acción”, señaló el titular de Defensa polaco en su cuenta de X.

Hoy Rutte también tiene previsto reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El secretario general de la OTAN volverá así a la capital alemana tras haber participado el jueves en la reunión de la Coalición de Voluntarios, el grupo de aliados internacionales de Ucrania que suma 37 naciones, incluida España.

En esa reunión, los líderes europeos dejaron claro, además de su voluntad de mantener el apoyo a Kiev frente a Moscú, que sólo negociarán en terreno neutral sobre cuestiones relativas a la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego en Ucrania.

Ataques

En la última semana, Rusia atacó Ucrania aproximadamente con 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos, según Zelenski.

Al menos seis civiles murieron ayer domingo en bombardeos rusos que golpearon varias zonas aledañas a la capital ucraniana y uno de los ataques destruyó parcialmente un bloque de viviendas, donde temen que hayan más víctimas debajo de los escombros.

Ucrania sufre constantes ataques nocturnos rusos, incluidos bombardeos contra zonas residenciales, en un momento en que se encamina hacia otro invierno en guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022. Uno de los bombardeos nocturnos impactó un edificio de cinco pisos en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, a unos 45 kilómetros al norte de la capital, y dejó tres muertos. De su lado, Ucrania también se defiende y ataca cercanías de Moscú.

Con información de EFE y AFP