El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, dijo en una entrevista publicada ayer miércoles que estaría dispuesto “al cien por cien” a servir de nuevo en el Ejército británico si fuera necesario para defender a su país en una eventual guerra contra Rusia.

En una conversación con el pódcast Ukraine: The Latest del diario británico The Telegraph durante una visita no anunciada a Lviv (Ucrania), sugirió que el Reino Unido ha estado en conflicto con Rusia durante la última década: “El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”. “Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar”, continuó.

Harry, de 42 años, sirvió en las Fuerzas Armadas británicas entre 2005 y 2015, llegando a alcanzar el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército. Fue enviado a Afganistán en dos ocasiones, y también estuvo destinado un tiempo en Estados Unidos y en Australia para realizar entrenamientos.

En la entrevista, Enrique dijo que “todos deberíamos estar nerviosos” ante la situación geopolítica actual, y en lo que se refiere a Rusia, aseveró que Europa había “tomado conciencia de la amenaza” que representa ese país, pero dijo que le preocupaba que el continente pudiera “volverse contra sí mismo”.

El príncipe, que había vivido los últimos seis años en California con su familia hasta su regreso al Reino Unido en el mes de agosto, también emitió una crítica velada al presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin mencionarlo, con respecto a la posición de su Ejecutivo sobre la guerra de Ucrania.

“Creo que ha habido una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto (...) en comparación con cierto grupo, o en este caso una Administración que pensaba de manera diferente”, comentó Harry.

En este sentido, se mostró confiado en que, tras los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses, “las cosas van a cambiar” a partir de enero, con la toma de control de la Cámara de Representantes y el Senado por parte de los demócratas.

EFE