Pese a unas negociaciones que se prolongaron más que nunca, la COP31 concluyó el domingo sin un acuerdo. Este nuevo revés reabre el debate sobre los límites de un sistema basado en el consenso frente a la aceleración de la crisis climática.

“La raíz del problema es que, cuando se creó (el sistema) de las COP, se decidió que funcionaría exclusivamente por consenso, y eso supone una exigencia enorme”, señaló Chris Bowen, ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones de la COP31.

El fracaso de la conferencia climática de la ONU en la ciudad turca de Antalya reavivó los llamamientos a reformar un sistema en el que una pequeña minoría, o incluso un solo país entre los cerca de 200 participantes, puede bloquear cualquier avance.

En la red X, el exvicepresidente estadounidense Al Gore, Nobel de la Paz en 2007 por su labor de sensibilización sobre el cambio climático, pidió un “proceso multilateral revitalizado que refleje los conocimientos científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría del mundo”. No obstante, Bowen matizó que “también se necesita consenso para cambiar el consenso”, al recordar que cualquier reforma de las COP tendría que ser aceptada por todos los países.

Las negociaciones en Turquía tropezaron en varios frentes, entre ellos la inclusión explícita de los combustibles fósiles en la declaración final, una demanda respaldada por la Unión Europea y varios países de América Latina y el Pacífico.

Los productores de hidrocarburos, encabezados por Arabia Saudita, se opusieron a dicha mención. Las delegaciones también chocaron sobre el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la formulación relativa a la captura de carbono, una tecnología promovida por la industria de los combustibles fósiles pero considerada por sus críticos costosa y poco eficaz.

Una mujer sumerge los los pies en el mar en la playa de Konyaalti, en Antalya, tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Foto: AFP

Desde la perspectiva de los países más pobres, tampoco hubo avances en materia de financiación climática, esencial para financiar la transición energética y la adaptación a los desastres provocados o agravados por el calentamiento global.

“El problema fundamental de una política climática que debe ser aceptada por todos es hoy más evidente que nunca: las potencias productoras de combustibles fósiles no aceptarán una desvalorización de su riqueza energética y los países ricos no aportarán suficiente financiación climática al mundo en desarrollo”, resumió Frank Jotzo, profesor de Economía Ambiental y Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia.

Sin embargo, la mayoría de los negociadores y observadores coinciden en que las COP son un foro indispensable debido a su formato único, que reúne a prácticamente todos los países del mundo en pie de igualdad.

Aunque es poco probable que se abandone este sistema, cada vez más voces reclaman avanzar por vías paralelas, entre ellas las acciones judiciales.

Esa vía ya ha cobrado impulso tras una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que afirmó que los Estados tienen la obligación legal de actuar contra el cambio climático.

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP31). Foto: AFP

“Si las negociaciones no ofrecen a los Estados lo que necesitan, seguramente considerarán acudir a la CIJ y a otros tribunales internacionales”, afirmó Harj Narulla, abogado especializado en derecho internacional que asesoró a las Islas Salomón durante la COP31.

Otros apuestan por impulsar acuerdos al margen del proceso oficial de las COP, como la cumbre de Santa Marta, celebrada en abril en Colombia y centrada en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Fósiles sí, fósiles no

Esta conferencia surgió tras la COP30 en Brasil para reunir a los países dispuestos a avanzar sin depender del consenso de todos los participantes. Entre otras medidas, sus miembros acordaron crear un panel científico encargado de asesorarlos sobre las vías para abandonar los combustibles fósiles.

“Estos procesos plurilaterales están ganando impulso” y podrían desempeñar un papel cada vez más importante, especialmente en ámbitos como la captura de carbono y la financiación climática, señaló Jotzo.

El ministro australiano de Clima también destacó la utilidad de iniciativas como la de Santa Marta, aunque subrayó que “no sustituyen a la COP, son simplemente otra forma de avanzar”. Pese a ese “terrible” fracaso de la COP31, es “absolutamente crucial que el multilateralismo siga vivo” para combatir el cambio climático, exhortó ayer lunes la Unión Europea.

La Unión Europea, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países en desarrollo rechazaron el proyecto de decisión final porque este no incluía ninguna mención explícita a la salida de los combustibles fósiles. En cambio, otras naciones como India, China, Arabia Saudita, Japón y Venezuela sí lo veían con buenos ojos, según fuentes al tanto de las negociaciones.

Cumbre. COP31 será recordada por sus diferencias sobre temas climáticos esenciales, hermetismo y salidas de tono entre sus miembros. Foto: AFP fotos

China expresó ayer lunes su decepción, aunque aseguró que la transición ecológica mundial sigue siendo “irreversible”. Con sus 1.400 millones de habitantes, China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, por delante de Estados Unidos, India y la Unión Europea.

La cumbre fue “secuestrada” por los países petroleros, denunció el domingo en declaraciones a la AFP el ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del bloque europeo.

Tras dos semanas de negociaciones, la COP31 apenas logró aprobar textos técnicos, pero no la declaración política que debía sellar la cumbre. "El mundo no puede permitirse que esto vuelva a ocurrir”, afirmó el jefe de ONU Clima, Simon Stiell. AFP