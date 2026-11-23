La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) terminó ayer domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.

En una cumbre en la que de nuevo se ausentó Estados Unidos, la presidencia turco-australiana, muy criticada por sus vaivenes, no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía se hace cada año más de notar.

El abandono de los hidrocarburos -ya pactados en la COP28 de Dubái-; el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo que exigieron naciones como la India y varias latinoamericanas; y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que encallaron las negociaciones. “Hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables”, asumió ante los medios el copresidente de la Cumbre del Clima (COP31), el australiano Chris Bowen, que calificó ante los medios de “muy decepcionante”.

El primer bloque en dar un puñetazo en la mesa en la plenaria de Antalya fue la Unión Europea (UE), que alegó la exclusión en el texto de una mención explícita al abandono de los hidrocarburos para vetar un acuerdo. “No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde (’greenwashing’) a los combustibles fósiles”, declaró el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en medio de los aplausos de buena parte de los delegados asistentes. Al bloque europeo, se unieron el Reino Unido, Panamá y Noruega, Vanuatu, entre otras naciones. La decepción fue tal que el presidente formal de la cumbre, el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, abandonó en medio de la plenaria para dejar el mando a su segundo.

"Importancia fundamental" Nórdicos defendieron el multilateralismo Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia reivindicaron el multilateralismo ante el cambio climático tras el fracaso en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) que acabó ayer domingo sin acuerdo político global para combatir el cambio climático. “Para nosotros, en la región nórdica, formada por países pequeños, el multilateralismo reviste importancia fundamental. El cambio climático es un problema global que requiere acción global”, enfatizó Sari Multala, ministra de Clima y Medioambiente de Finlandia, en un comunicado del Consejo Nórdico de Ministros. “Debemos ser nosotros quienes facilitemos e impulsemos objetivos climáticos ambiciosos y medidas concretas”, abundó el Consejo Nórdico de Ministros, que integra un grupo de países cuyas economías representan un 10 % del PIB de la UE. El Consejo Nórdico de Ministros destacó que, pese a que las negociaciones concluyeron sin acuerdo, varias naciones se mostraron dispuestas a impulsar iniciativas voluntarias para acelerar el abandono de los combustibles fósiles. “Los ministros nórdicos de clima destacaron la electrificación como una cuestión importante y defendieron el papel de la ciencia en la lucha contra el cambio climático”, señaló el Consejo Nórdico de Ministros. La COP31 terminó sin un acuerdo político y reflejó así las fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación. EFE

La sesión de clausura, donde Panamá y Ghana reprobaron la actitud de Kurum a la hora de dirigir los debates, también contó con duras críticas de Rusia a la UE, a la que acusó de sacar beneficios de las ayudas climáticas al ofrecerlas en forma de préstamos, y del malestar del Grupo Árabe -una veintena de naciones encabezadas por Arabia Saudí- con el grupo de expertos climáticos del IPCC por su tímido respaldo a la captura de carbono. China, en corta intervención, se mostró proclive a un respaldo al texto base, mientras que la India apuntó a la intransigencia negociadora con la UE acerca de aumentar los fondos de ayuda climática para los países en vías de desarrollo. “Nuestros socios de los países desarrollados siquiera abordaron el tema de la financiación climática, ya que decían que estaba ‘muerto antes de empezar’”, denunció el representante del gigante asiático.

Lo cierto es que la COP31 va a ser recordada por la mayoría de personas en el historial de los fracasos de las conferencias climáticas de la ONU donde, además de lo político, ha habido durante las dos semanas un hermetismo en la comunicación y salidas de tono de la presidencia, así como un caos organizativo.

Considerada por los ecologistas en la ciudad turca de Antalya como una de las peores, si no la peor COP de las 31 organizadas en la historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la cumbre no pasó del borrador del texto final -conocido como ‘cover decision’.

Con información de EFE y AFP