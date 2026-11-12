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    El País Mundo

    Encuentro bilateral en la COP31: Brasil y Venezuela buscan recomponer sus lazos diplomáticos en la cumbre

    El presidente brasileño y la mandataria interina dialogaron sobre la ampliación de inversiones energéticas y acordaron una visita ministerial a Caracas antes de fin de año.

    12/11/2026, 02:10
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    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el segmento de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en el Antalya Expo Center, en Antalya, el 11 de noviembre de 2026. Turquía acoge las conversaciones sobre el clima de la COP31 del 9 al 20 de noviembre en la ciudad turística mediterránea de Antalya, bajo la presidencia de Australia en las negociaciones. (Foto de Ozan KOSE / AFP)
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
    Foto: AFP fotos

    El presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometieron ayer a relanzar la relación bilateral, en su primer encuentro desde que Rodríguez asumió como mandataria interina, según Brasilia.

    El encuentro tuvo lugar en Antalya, Turquía, al margen de la COP31, la conferencia climática de la ONU, adonde Lula llegó en su primer viaje desde que fue reelecto.

    Ambos “expresaron su disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel”, indicó el gobierno brasileño en un comunicado. También discutieron la ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano y acordaron una visita a Caracas del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, antes de fin de año.

    Lula, antiguo aliado de Nicolás Maduro, marcó distancia con el líder chavista tras las elecciones de julio de 2024, cuyo resultado Brasil nunca reconoció en medio de denuncias de fraude. Sin embargo, el mandatario condenó la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores en la incursión militar estadounidense el 3 de enero en Caracas, que calificó de “afrenta gravísima” a la soberanía venezolana.

    Con información de EFE y AFP

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