Crece la tensión entre Trump y Zelenski: qué implicaría una ruptura y cuánto cambiaría el escenario geopolítico

Esta vez, la ruptura se siente real. El presidente Donald Trump nunca ha ocultado su desdén por el ucraniano Volodimir Zelenski y su afinidad con el ruso Vladimir Putin. Sin embargo, Zelenski siempre ha logrado mantener algún tipo de apoyo estadounidense contra Rusia, participando en las infructuosas conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos y colmando de agradecimientos a Trump por su “fuerte liderazgo”.

Ahora, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, consideradas un referéndum sobre la presidencia de Trump, su relación parece estar al borde del colapso. Esta ruptura supone riesgos para la administración Trump, pero, aún más grave, para Ucrania, cuyo ejército sigue recibiendo ayuda operativa crucial de Estados Unidos. Para Kiev, los golpes se sucedieron uno tras otro en tan solo una semana muy mala.

Trump culpó a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania hace casi cinco años del aumento de los precios del diésel, en lugar de a lo que los expertos en energía consideran la verdadera causa: la guerra que él mismo inició contra Irán.

Levantó temporalmente las sanciones estadounidenses a las ventas de diésel ruso, en lo que probablemente fue un intento fallido de reducir esos precios. Declaró unilateralmente un “alto el fuego energético” en la guerra que solo benefició a Rusia y perjudicó a Ucrania. Y pidió un nuevo presidente para Ucrania.

A mediados de semana, el ejército ucraniano informó de restricciones repentinas e inexplicables en el uso de Starshield, una versión militar del sistema de internet satelital Starlink, crucial para las comunicaciones en el campo de batalla de Ucrania. Elon Musk, amigo intermitente de Trump y director ejecutivo de SpaceX, operadora de Starlink, sugirió que solo el ejército estadounidense y, en última instancia, Trump, podían limitar el uso de Starshield. Musk también pidió la elección de un nuevo presidente para Ucrania.

Tras un primer momento de reticencia, un Zelenski visiblemente enfadado declaró sentirse traicionado por el apoyo abierto de Trump a un líder ruso que está asesinando a decenas de civiles ucranianos. Desafiando la declaración de alto el fuego de Trump, Zelenski afirmó que Ucrania reanudaría sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una cumbre de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas. Foto: AFP

Cuando el periodista Piers Morgan le preguntó si creía que Ucrania estaba “perdiendo” el apoyo de Estados Unidos, Zelenski respondió simplemente: “Sí”. Posteriormente, Trump declaró a Newsmax que “Zelenski no es un buen tipo con quien debamos tratar”.

El viernes en Bélgica, Zelenski pareció ir más allá. Cuando le preguntaron si lo estaban utilizando como chivo expiatorio de los problemas de Trump, Zelenski, un antiguo comediante con un excelente sentido del humor, esbozó una sonrisa ladeada y guardó silencio durante un buen rato. Todos rieron. Luego se inclinó hacia el micrófono y dijo: “Esta es mi respuesta”.

Es imposible predecir cómo terminará esta guerra de palabras. Pero, según los analistas, si continúa, beneficiará a Rusia y perjudicará a la administración Trump, a Ucrania y a los aliados europeos de Kiev.

“Es una situación en la que todos pierden”, dijo Balazs Jarabik, exdiplomático de la Unión Europea en Kiev que ahora trabaja en R. Politik, una empresa de análisis político. “Creo que es malo para Trump. Obviamente, es malo para Zelenski. Y es malo para los europeos”. El peor escenario para Ucrania sería que Trump y su Departamento de Defensa suspendieran la ayuda al ejército ucraniano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en un mitin de campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato en Dalton, Georgia. Foto: AFP

Kiev depende de la red de internet Starshield, financiada por el Pentágono y desplegada a lo largo de la línea del frente, así como de la inteligencia militar que alerta al país sobre los ataques con misiles entrantes y le ayuda a determinar los objetivos de sus propios ataques de medio alcance.

Ucrania también depende de Estados Unidos para el suministro de armas, que adquiere con la ayuda de sus aliados, como repuestos para los F-16, misiles guiados por radiación y misiles interceptores Patriot, la única arma a la que Ucrania tiene acceso capaz de derribar misiles balísticos rusos.

Estados Unidos solía ser el principal aliado de Ucrania en esta guerra. Pero entonces Trump llegó al poder. Declaró que los días de aislar a Rusia habían terminado, culpó a Ucrania de la invasión y trastocó generaciones de política exterior estadounidense. Luego se produjo una desastrosa reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca, donde el presidente ucraniano fue reprendido por no llevar traje y por no mostrar suficiente agradecimiento por la ayuda estadounidense.

Mientras Zelenski intentaba reparar esa brecha, Estados Unidos dejó de donar armas a Ucrania y, en su lugar, exigió a Kiev y a sus aliados occidentales que las pagaran. Desde entonces, Ucrania ha incrementado significativamente su propia producción de defensa, lo que ha mitigado el impacto de la retirada estadounidense y le ha dado a Zelenski mayor margen de maniobra para expresarse.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, al margen de la cumbre de la OTAN. Foto: AFP

“La influencia que tiene Trump al dejar de prestar ayuda a Ucrania es muy limitada”, afirmó Nico Lange, exfuncionario del Ministerio de Defensa alemán y actualmente investigador sénior en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Persiste la impresión pública, y quizás también la de Trump, de que Ucrania perderá la guerra si Estados Unidos deja de ayudar. Pero esto no es cierto”. Aun así, si bien los países europeos proporcionan cierta información de inteligencia a Ucrania, nada reemplaza la inteligencia estadounidense que ofrece alertas tempranas sobre ataques con misiles de crucero desde buques en el Mar Negro o ataques con misiles balísticos, afirmó Lange.

Según los analistas, las próximas semanas podrían dar una idea de lo que podría suceder en la relación entre Trump y Zelenski. “Tenemos que ver qué sucede hasta las elecciones de mitad de mandato”, dijo Harry Nedelcu, director sénior de Rasmussen Global, una firma europea de asesoría política. Kim Barker / The New York Times

Ucrania pide fondos adicionales a Europa

Volodimir Zelenski pidió ayer viernes a sus aliados europeos 70.000 millones de euros adicionales para financiar la guerra contra Rusia en 2027 y les agradeció su apoyo en un momento difícil en su relación con Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la cifra de 70.000 millones “tiene que ser cubierta” e instó a los países socios a “intervenir” y ayudar, pero otros líderes se mostraron más cautelosos. “Ucrania ha presentado su solicitud, es demasiado pronto para articular una cifra”, subrayó el presidente francés Emmanuel Macron. Los europeos han acordado prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, de los cuales 45.000 millones están pendientes de desembolso para el próximo año. AFP