Colombia ante una nueva era política: la herencia que deja Petro y el reto de gobernar sin mayorías

El nuevo Gobierno de Colombia hereda un país con un elevado déficit fiscal producto del aumento del gasto público, bajos niveles de inversión y una inflación con tendencia al alza. El presidente saliente Gustavo Petro recibió en 2022 una economía que acababa de salir de la pandemia y en los tres últimos años tuvo crecimientos moderados del 0,8% en 2023; el 1,5% en 2024 y el 2,6% en 2025.

Sin embargo, la Inversión Extranjera Directa (IED) experimentó fuertes caídas durante su Gobierno, principalmente por la incertidumbre sobre las normas regulatorias de sectores como el petrolero y el minero, de forma que en 2025 solo entraron al país 9.174 millones de dólares por ese concepto, un 14,1% menos que 2024, año en el que ya había caído un 15% frente a 2023.

Pero el mayor reto económico para Abelardo de la Espriella, que asumirá hoy viernes, será enfrentar el abultado déficit fiscal que en 2025 fue equivalente al 6,4% del PIB por la disparada del gasto público.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda publica alcanzó al cierre del primer semestre un récord de 373.850 millones de dólares, cifra equivalente al 60,5% del PIB y que deja con poco margen de maniobra fiscal y de inversión social al nuevo Gobierno. “El país viene con un muy mal manejo fiscal”, dijo en una reciente conferencia el economista jefe de BTG Pactual para la Región Andina, Munir Jalil, quien añadió que “el nuevo Gobierno tiene que llegar a hacer ajustes” y al mismo tiempo tendrá que gastar más para responder a todos sus compromisos.

Policías frente al Hotel InterContinental en Cali, en la víspera de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

La difícil tarea recae en el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, quien tendrá que recortar el gasto del Estado un 40% para 2030, año en que debe terminar el mandato de De la Espriella. “El Estado colombiano es financieramente inviable como está planteado hoy. Lo responsable es hacer lo que los politiqueros no han hecho hasta ahora: recortar el Estado para que pueda funcionar”, dijo De la Espriella en la campaña.

Según el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio y luego de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), el ajuste fiscal no debe afectar programas sociales pero sí acabarán aquellos que consideren que son un desperdicio de dinero público. Restrepo y Gómez Martínez estuvieron hace unas semanas en Estados Unidos junto con otros futuros funcionarios colombianos para “fortalecer la relación bilateral” y buscar nuevas inversiones en el país.

En esa campaña internacional, el presidente electo ya cosechó los primeros resultados, como el anuncio del presidente ejecutivo de CAF Banco de desarrollo de América Latina-, Sergio Díaz-Granados, de que esa entidad financiará con 9.000 millones de dólares proyectos de desarrollo de Colombia hasta 2030.

“El marco de financiamiento de 9.000 millones de dólares para los próximos años trasciende lo financiero, queridos amigos. Es un voto de confianza en Colombia”, manifestó De la Espriella sobre esos recursos destinados a cuatro sectores estratégicos: seguridad energética; infraestructura para la productividad; seguridad, prosperidad e inclusión social, y presencia y fortalecimiento territorial, prioridades del nuevo Gobierno.

En el Arena USC de Cali, Colombia, se muestra un logotipo con la inscripción "Ceremonia de investidura presidencial". Foto: AFP

Su Administración tendrá que lidiar también con la tendencia al alza de la inflación, que al cierre de 2025 fue del 5,10% pero en el primer semestre de este año ya estaba en el 6,14%, más del doble de la meta anual del 3% fijada por el banco central como referencia para su política monetaria.

La subida del IPC es atribuida en parte al aumento del 23,7% del salario mínimo de este año, lo que sumado a la revaluación del 23,2% del peso frente al dólar en los últimos doce meses, amplía la capacidad de consumo de los colombianos y obliga al Banco de la República (autoridad monetaria) a restringir el crédito con alzas de los tipos de interés, actualmente en el 12%.

El dólar, que hace un año se cotizaba a 4.124 pesos, cerró el pasado 31 de julio en 3.166 pesos, la tasa más baja en siete años, desde abril de 2019.

“Hay una gran incertidumbre sobre el comportamiento de la tasa de cambio que ha presentado una muy fuerte apreciación en el periodo reciente. Es probable que esa apreciación corresponda a un fenómeno muy temporal, pero sobre eso hay una enorme incertidumbre”, dijo el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.

Jaime Ortega Carrascal (EFE)

Un vehículo del ejército colombiano patrulla en la víspera de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: AFP

Gobernar sin tener mayorías legislativas

Abelardo de la Espriella asume hoy la Presidencia de Colombia con el desafío de gobernar sin tener mayorías legislativas.

El nuevo mandatario viene con una agenda diametralmente opuesta a la del presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, que deberá impulsar en un país polarizado tras la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

En esa votación, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66%) frente a los 12,7 millones (48,70%) del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, que se basa en el resultado ajustado para no reconocer al presidente electo. A esto se suma que el Pacto Histórico será la mayor fuerza del Congreso con 26 senadores y 43 representantes en la Cámara, mientras que el Centro Democrático, la mayor fuerza de derecha, será partido de Gobierno con 17 senadores y 30 representantes.

El candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, alza el puño cerrado en un centro de votación en Barranquilla. Foto: AFP

El economista jefe del grupo financiero Credicorp Capital, Daniel Valero, considera que De la Espriella debe buscar “dos victorias tempranas”: golpes a los grupos armados y que la gente vea cambios rápidos en el sistema de salud, sumergido en una grave crisis. Según Valero, los asuntos más urgentes en los que deberá trabajar el nuevo Gobierno son seguridad, salud, educación, déficit fiscal y la sequía esperada por el fenómeno de El Niño, para los cuales De la Espriella tendrá que llevar a cabo planes de choque.

En el tema de seguridad, la situación es delicada si se tiene en cuenta que, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de los grupos armados de Colombia creció un 23,5% en 2025, alcanzando un total de 27.121 miembros, entre personas en armas y miembros de redes de apoyo logístico y financiero.

El Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, tiene al menos 9.840 miembros. Le siguen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hoy alcanza los 6.810 integrantes, y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con 4.019 miembros.