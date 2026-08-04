Petro sube el tono y tensa la transición; de la Espriella alerta por un intento de "desestabilización"

El presidente saliente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, agregó un foco de tensión a la asunción de Abelardo de la Espriella el próximo viernes. Petro alertó ayer lunes de la existencia de “decenas de toneladas de explosivos en Cali”, ciudad donde De la Espriella tomará posesión.

“Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior”, expresó Petro en un extenso mensaje publicado en X, sin dar detalles.

La conmoción interior es una figura prevista en la Constitución colombiana que permite al Gobierno dictar decretos para conjurar una perturbación grave del orden público por un máximo de 90 días.

La seguridad de la investidura de De la Espriella está a cargo de más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para prevenir cualquier incidente violento en Cali, situada en una región muy golpeada por el conflicto armado, principalmente por las disidencias de las antiguas FARC.

Petro, que no reconoce el triunfo electoral de De la Espriella pero le entregará el viernes, ha incrementado el tono combativo de sus publicaciones en redes sociales y ha criticado los anuncios del presidente electo, de quien asegura temer que derogue “por decreto las leyes de las reformas sociales por sorpresa”.

Vehículos pasan junto a un puente recientemente pintado con los colores de la bandera nacional de Colombia en Cali. Foto: AFP

“Guardias libertadoras”

En otro mensaje publicado este lunes, el mandatario pidió crear “guardias libertadoras”, que definió como “formas de milicia popular” que deben actuar “en coordinación con el Ejército Nacional allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo”.

Además, afirmó que estas organizaciones “solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea”, que decidirá “si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”.

No es la primera vez que Petro llama a organizar “guardias libertadoras”, aunque hasta el momento las había definido como un movimiento pacífico. El pasado 20 de julio, durante un discurso por el Día de la Independencia, aseguró: “Estamos listos, debemos estar listos. Sí hay que construir guardias libertadoras porque quieren matar; desarmadas, pacíficas, pero en red”, y sostuvo que la defensa ciudadana debía ser “pacífica” y “no con armas contra armas”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y mandatario electo, Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

“Desestabilización”

Por su parte, De la Espriella aseguró el domingo que la “desobediencia civil” a su Gobierno, anunciada por la oposición de izquierda y por Petro, busca desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto cuando él asumirá el cargo.

“Están preparando la desestabilización del país, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme”, expresó De la Espriella en una declaración en sus redes sociales.

El senador Iván Cepeda, a quien De la Espriella derrotó por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones el pasado 21 de junio, anunció el sábado que la oposición al presidente electo hará manifestaciones en Bogotá, Cali y Barranquilla el viernes.

Se muestra a unos trabajadores en una valla publicitaria que dice en español: "Todos somos Cali", en Cali, Colombia. Foto: AFP

Cepeda dijo en Cartagena de Indias que estas concentraciones hacen parte de las acciones de “desobediencia civil” contra el presidente electo.

En ese sentido, De la Espriella hizo un llamado al país a “no seguir legalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido”.

Al acto de posesión, en el que De la Espriella prestará juramento como presidente, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, no asistirá ningún miembro del partido de Petro, el Pacto Histórico. Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura. Igualmente estarán los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar. Con información de EFE