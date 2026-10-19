Atrapan a dos brasileñas con 11 kilos de cocaína en Aeropuerto de Carrasco: vuelo tenía como destino Hong Kong

Dos mujeres brasileñas fueron atrapadas con más de 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Internacional de Carrasco, según informó el Ministerio del Interior. Ambas planeaban viajar en el mismo vuelo, que tenía como destino final Hong Kong.

Una de las detenidas, de 30 años, llevaba ocultos en su valija 10 envoltorios de papel aluminio que tenían unos 2,251 kg de cocaína cada uno. La otra, de 42, llevaba 52 envoltorios ocultos de la misma forma, con un peso total de 8,969 kg.

En total, se incautaron 62 envoltorios con 11,222 kg de cocaína, además de dos teléfonos celulares. Las detenidas fueron conducidas ante la Justicia y la investigación continúa bajo la órbita de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Imputan a miembro de grupo criminal liderado por integrante del Primer Comando de la Capital desde la cárcel

La Justicia imputó a principios de octubre por asociación para delinquir y tráfico de armas a un hombre que trabajaba para un grupo criminal en Cerro Norte liderado por un ciudadano brasileño que integra el Primer Comando Capital (PCC) y actualmente está en prisión preventiva.

La persona encausada tenía orden de detención desde julio y fue detenida en la calle, según dijeron en su momento a El País fuentes de la investigación. Fue enviada a prisión preventiva por 180 días.

Por otro lado, durante otro allanamiento realizado a principios de octubre se incautó un fusil de guerra, una pistola y varias municiones. Por esta incautación también fue imputada otra persona.

El Ministerio del Interior tiene probada la presencia de integrantes del PCC en Uruguay y mantiene desde 2023 un seguimiento específico sobre la organización brasileña, principalmente dentro del sistema penitenciario.

Las conclusiones forman parte de un informe presentado por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía ante el Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur.

Actualmente, de los 88 integrantes de organizaciones criminales brasileñas recluidos en cárceles uruguayas, 51 están vinculados al PCC, de acuerdo al reporte publicado por El País el 16 de setiembre.