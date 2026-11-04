"Una gran alegría", la rifa por la visita del papa León XIV a Uruguay que lanzó la Conferencia Episcopal Uruguaya

La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) puso a la venta la rifa oficial denominada Una gran alegría, organizada en el marco del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

La iniciativa tendrá 14 ganadores, que tendrán como premios un apartamento a estrenar a pocas cuadras del Montevideo Shopping, 10 autos cero kilómetro y tres paquetes turísticos internacionales que incluyen pasajes a Roma.

La numeración habilitada abarca 40.000 boletos que ya se pueden adquirir tanto en la plataforma web oficial como a través de los promotores de la institución.

Afiche de la rifa realizada por la Conferencia Episcopal Uruguaya en relación al papa León XIV. Foto: Conferencia Episcopal Uruguaya.

Cómo comprar la rifa por la visita del papa León XIV a Uruguay

La adquisición de los números se realiza de forma digital a través del sitio web habilitado, donde se permite el pago con tarjetas de crédito y débito y en las redes de cobranza Abitab y Redpagos. Cada boleto cuenta con un código QR que redirige a la página oficial de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas para verificar la validez de la emisión.

Cada número de la rifa del papa León XIV tiene un costo de $2.000, con un total de 28.995 números disponibles para la venta hasta el momento.

Cuáles son los premios de la rifa por la visita del papa León XIV

El plan de premios establecido en las bases oficiales aprobadas por las autoridades contempla catorce extracciones independientes en el bolillero:

1.º premio: el ganador se llevará un apartamento en pozo ubicado en el edificio Torre Icónica, en la avenida Luis Alberto de Herrera 1454, cotizado en $10.705.930. Su entrega está estimada para mayo de 2027.

el ganador se llevará un apartamento en pozo ubicado en el edificio Torre Icónica, en la avenida Luis Alberto de Herrera 1454, cotizado en $10.705.930. Su entrega está estimada para mayo de 2027. Del 2.º al 11.º premio: cada uno de los premiados en ese rango obtendrá un Suzuki Alto GA 1.0, cada uno valuado en $567.675 y con la patente paga por el primer año.

cada uno de los premiados en ese rango obtendrá un Suzuki Alto GA 1.0, cada uno valuado en $567.675 y con la patente paga por el primer año. Del 12.º al 14.º premio: cada uno obtendrá un paquete turístico que incluye dos pasajes aéreos de ida y vuelta en la ruta Montevideo-Roma y tres noches de alojamiento en hotel de categoría turista para dos personas, equivalente a $105.125 cada uno.

Cuándo y dónde se realizará el sorteo de la rifa de la Iglesia católica

El sorteo se llevará a cabo el martes 8 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas en la sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, ubicada en la calle Cerrito 220, en Montevideo. La actividad contará con la fiscalización de un escribano público y los fondos recaudados estarán destinados a financiar la logística y la organización de las actividades pastorales vinculadas a la llegada del sumo pontífice al país.

Según lo establecido por las autoridades encargadas de la rifa, la entrega de los premios a los ganadores se realizará el martes 15 de diciembre de 2026 a las 17:00 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, ubicada en bulevar Artigas 2154.