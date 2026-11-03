Qué significa el duelo nacional en Uruguay y qué implica la medida decretada por el Gobierno

El Gobierno declaró duelo nacional en Uruguay para las jornadas del martes 3 de noviembre de 2026 y miércoles 4 de noviembre de 2026 a raíz del fallecimiento de tres efectivos del Ejército Nacional.

La medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo tras el accidente ocurrido en aguas del río Uruguay, donde perdieron la vida el alférez Matías Vasella y los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha mientras realizaban un curso de instrucción de buceo táctico.

Qué implica la declaración de duelo nacional en Uruguay

La declaración de duelo nacional es un acto protocolar del Estado que expresa el luto institucional frente a hechos de extrema gravedad o el fallecimiento de personalidades relevantes y servidores públicos.

Según lo establecido en el artículo 2 del decreto ley n.° 14.458 y el artículo 2 del decreto n.° 557/976 , la principal medida visible consiste en que la bandera nacional debe permanecer a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra de las Fuerzas Armadas.

Bandera uruguaya a media asta durante una jornada de duelo nacional. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

La resolución fue firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en homenaje a los tres jóvenes militares fallecidos en el departamento de Río Negro durante la noche del jueves 30 de octubre de 2026.

El decreto señala que, más allá de los procedimientos de investigación técnica iniciados para determinar los detalles de la tragedia, la pérdida de los efectivos constituye un duelo para el país en su conjunto, por lo que las instituciones acompañan oficialmente el luto de las familias y de la institución militar ante el fallecimiento de los tres efectivos en acto de servicio.