Concurso Juan Carlos Onetti 2026: hoy vence el plazo de inscripción para el certamen de la IMM

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre las postulaciones para una nueva edición del concurso Literario de Montevideo Juan Carlos Onetti 2026.

El plazo para que los interesados presenten sus trabajos vencerá este miércoles 30 de setiembre de 2026 a las 17:00 horas, y será a través del formulario web oficial de la comuna.

El certamen municipal busca promover la creación literaria nacional y ofrecer un espacio de difusión tanto para autores emergentes como para firmas con trayectoria.

En este caso, la convocatoria busca premiar las producciones redactadas en lengua española dentro de cuatro categorías específicas: narrativa (abarcando novela, cuentos o microrrelatos), literatura infantil y juvenil, poesía y dramaturgia.

Pluma plateada apoyada sobre una hoja de papel. Foto: Canva.

Qué premios brinda el concurso Juan Carlos Onetti 2026

El autor o autora de la obra galardonada en cada uno de los géneros recibirá un premio de $100.000, según informó la comuna en un comunicado.

No obstante, las creaciones ganadoras contarán con el financiamiento integral del organismo departamental para cubrir los costos de impresión, con el objetivo de asegurar su edición y distribución en el mercado mediante sellos editoriales independientes uruguayos.

Por su parte, los tribunales evaluadores de cada disciplina están habilitados para otorgar hasta dos menciones por categoría, de carácter no jerárquico, las cuales recibirán una asignación de $20.000 cada una.

Ganadores del concurso Literario Juan Carlos Onetti, edición 2024. Foto: Intendencia de Montevideo.

Las bases correspondientes a la edición 2026 mantienen los requisitos formales tradicionales e incorporan disposiciones específicas orientadas a regular el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante los procesos de creación literaria.

Quiénes serán los jurados en el concurso Juan Carlos Onetti 2026

Cada categoría contará con tres jurados encargados de evaluar las propuestas.En la categoría de poesía, el jurado está integrado por Mariela Huellmo, Malena Luján y Luis Bravo.

Para narrativa, los encargados de la evaluación serán Mario Delgado Aparaín, Diego Recoba y Luis Do Santos. En el área de dramaturgia, los jurados designados son Leonor Courtoisie, Florencia Dansilio y Roxana Blanco.

Finalmente, en la categoría de literatura infantil y juvenil, el jurado está conformado por Fernando González, Pablo Choca y Dinorah López Soler.