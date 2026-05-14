Ancap renueva la boya petrolera en Maldonado luego de 12 años: los detalles de la operativa

Ancap informó que este jueves se está realizando el reemplazo de la actual boya petrolera que se encuentra ubicada en la Terminal del Este, en el departamento de Maldonado. Dicha boya será reemplazada por una que se encuentra en la refinería de Ancap en La Teja en mantenimiento hasta que llega el momento del cambio, que ocurre cada 10 o 12 años.

Según explicaron desde la empresa estatal, la boya de La Teja fue botada el pasado lunes y será trasladada a aguas de Maldonado este jueves en un recorrido que dura unas 30 horas. Una vez en el lugar, se completará el desmontaje de la actual y se conectará la nueva infraestructura, la cual definen como "clave" para recibir el petróleo crudo que abastece a la refinería de La Teja.

"Esta sustitución forma parte de una estrategia de mantenimiento e inversión orientada a preservar una infraestructura clave para la seguridad energética del país", señalaron desde Ancap en un comunicado.

¿Cómo funciona una boya petrolera?

Ancap explicó que la boya petrolera permite la descarga directa de petróleo desde buques de gran tamaño. Previo a la instalación de la Terminal del Este en 1982, el petróleo era descargado por buques menores directamente en el puerto de Montevideo, una logística "que implicaba mayores costos de flete y limitaciones en los volúmenes de recepción".

Las operaciones de la boya petrolera son realizadas por Ancap, las cuales están sujetas al control del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA). Estas dependencias realizan inspecciones, monitoreo ambiental y análisis periódicos.

Boya petrolera de Ancap. Foto: Ancap

Al mismo tiempo, desde Ancap aclaran que la boya cuenta con medidas para "minimizar riesgos ambientales". Entre estas, se encuentra un sistema de manguerotes de doble carcaza para prevenir fugas de crudo.

"Su ubicación mar adentro, a varios kilómetros de la costa, reduce riesgos directos sobre las comunidades costeras, mientras se realizan monitoreos constantes de agua, sedimentos y playas de Maldonado para verificar que no existan afectaciones ambientales ni sobre la actividad turística", explican desde Ancap.

Por otro lado, dan a entender que la boya constituye "un componente crítico para el abastecimiento energético nacional", ya que, en promedio, entre 15 y 20 buques petroleros operan al año a través de la instalación.

"La incorporación de la boya petrolera permitió operar con superpetroleros, optimizar la logística de abastecimiento, reducir costos y asegurar un flujo más eficiente de crudo hacia la refinería de La Teja", detallan desde Ancap.