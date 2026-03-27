Gritos y rambla cortada: denuncian disturbios de trabajadores del Supra durante asamblea del directorio de ANP

El director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, cuestionó el accionar de un grupo de trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) este viernes durante una instancia interna del organismo vinculada a un proyecto sobre dragado. Según explicó a El País, la situación se produjo mientras se desarrollaba una presentación técnica encomendada a la gerencia en el marco del proyecto número 67, referido a loteo y dragado, en la que participaban gerentes de área, funcionarios y también algunos afiliados al sindicato que habían sido invitados.

Gandini calificó como “insólito” que, de forma paralela a esa instancia, el sector de flota y dragado convocara a una asamblea. Si bien aclaró que este tipo de reuniones no implican paro ni descuento salarial, sostuvo que en los hechos “no fue una asamblea”, sino que derivó en un corte de la rambla portuaria frente al edificio, lo que impidió el paso de personas, camiones y taxis, y motivó la intervención policial.

El jerarca señaló que la medida terminó interfiriendo con la reunión que se estaba llevando adelante, en la que —remarcó— el sindicato tenía participación. Relató además que algunos manifestantes "ingresaron generando ruidos y disturbios mientras dirigentes sindicales permanecían dentro del encuentro, lo que contribuyó a tensar el clima".

Finalmente, Gandini indicó que, al término de la actividad, se registraron agravios y gritos “desubicados e inapropiados” hacia quienes salían de la reunión. En ese contexto, subrayó que desde el organismo se encontraban "trabajando en propuestas para mejorar el dragado público", en referencia al contenido central de la presentación que se vio afectada por los incidentes.

Cortes en zona portuaria este viernes 27 de marzo. Foto cedida a El País.

Cruces

En un video al que accedió a El País, un trabajador cuestionó con dureza la medida llevada adelante por un grupo de manifestantes en la zona portuaria, al considerar que vulnera el derecho al trabajo de terceros. “¿Esa gente no trabaja? ¿El que está en el camión no trabaja?”, planteó, en alusión a los vehículos afectados por el corte.

El hombre sostuvo que quienes reclaman derechos laborales deben, a su vez, respetar los de los demás. “Para que ustedes exijan un derecho y se los respete, tienen que respetar al resto”, afirmó. En ese sentido, señaló que la protesta estaba perjudicando a camioneros y taxistas que, según dijo, estaban llegando tarde a sus trabajos y perdiendo presentismo y horas laborales.

Corte de tránsito en zona portuaria. Foto captura de video.

Asimismo, remarcó la contradicción que, a su juicio, implica que una movilización en defensa de derechos laborales termine afectando a otros trabajadores. “Ustedes que luchan por los derechos de los trabajadores están afectando a otros trabajadores. No es justo”, expresó. También indicó que él mismo se veía perjudicado por la situación: “A mí me están afectando, y soy un trabajador”.

En el mismo registro, el hombre que filmaba le respondió que la medida era impulsada por “compañeros del sector de dragado, agremiados del Supra. Finalmente, el otro hombre calificó lo ocurrido como una actitud “patotera” y “barrabrava”, y consideró que “no es civilizado”, al tiempo que apeló al principio de convivencia: “La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro”.