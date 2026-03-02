Puerto: gremio rechaza propuesta de Castillo y se reedita puja en el Frente Amplio

El sindicato portuario (Supra), liderado por militantes del Partido Socialista, rechazó una propuesta presentada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en las negociaciones por jornales asegurados para los trabajadores del puerto.

Castillo, un histórico dirigente del Partido Comunista, conoce al dedillo el funcionamiento portuario, ya que trabajó desde joven en la principal terminal del país.

La iniciativa del Ministerio de Trabajo plantea, entre otras cláusulas, la conformación de una comisión tripartita (ministerio, empresas y gremio) para analizar el régimen de convocatorias garantidas para los trabajadores y ajustes salariales correctivos anuales por encima de la inflación.

También señala que aquellos operarios que desempeñen en el mes hasta cuatro convocatorias cobrarán los jornales efectivamente trabajados y se les asegurará el ingreso al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Dice, además, que los trabajadores portuarios que desempeñen un número superior a cuatro jornales y menos de nueve, cobraran un mínimo de nueve jornales en ese mes.

En el documento, el Ministerio de Trabajo aclaró que su propuesta “era una hoja” de ruta para continuar con la negociación por los jornales asegurados para los obreros del puerto. “Se formula a los meros efectos de acercar las posiciones de las partes para continuar con la negociación”, agrega el documento.

El jueves 26, se reunieron nuevamente los empresarios marítimos con el gremio en el Ministerio de Trabajo en el marco de los Consejos de Salarios. El sector empresarial planteó allí su conformidad con la propuesta de Castillo y señaló que se agotaba su capacidad de propuesta y que en caso de persistir el desacuerdo con el gremio consideraría inevitable el pedido formal de votación.

En tanto, el sindicato dijo que tomaba nota de la propuesta del Ministerio de Trabajo, la consideró un avance, pero advirtió que “era insuficiente”. El gremio pretende que se asegure 13 jornales al mes a los trabajadores del puerto.

Según dijeron fuentes portuarias a El País, se reedita otra vez el enfrentamiento entre el Partido Socialista y el MPP cuyo escenario es el puerto de Montevideo. Agregaron que tras el alejamiento de la exvicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch -hoy ocupa el cargo de asesora-, el Partido Socialista apuesta a la conflictividad para volver a tener incidencia en la política portuaria.

Las fuentes señalaron que el sindicato tiene al puerto de rehén porque conoce las repercusiones que una paralización genera en la cadena productiva del país y agregaron que el gremio busca un cambio de autoridades en la Administración Nacional de Puertos para que ingrese un director afín a la línea del Partido Socialista.

Agregaron que el sindicato sabe que el gobierno no decretará la escencialidad en el puerto y el único camino que le queda para que cesar la conflictividad en el sector es una nueva integración del Directorio de la ANP acordada con el Partido Socialista.

Hoy el presidente del organismo es el ingeniero Pablo Genta, afín al MPP. Mientras que el vicepresidente es Constante Mendiondo, es hombre de confianza de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry -también del MPP-. En tanto el tercer director es el exlegislador, Jorge Gandini (Partido Nacional), quien representa a la oposición.

Amarre de proa Cámaras. Denuncia presencia de buque de prospección sísmica en zona de pesca La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), expresan su “alarma y preocupación” ante la presencia de un buque de prospección sísmica en la zona de pesca nacional operando a velocidad de trabajo, lo que constituye un indicio del inicio de actividades de exploración “sin contar” con las autorizaciones definitivas correspondientes. “Las empresas pesqueras manifiestan su sorpresa con la celeridad del Gobierno para facilitar la prospección sísmica contrastando dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca”, señalaron las cámaras en un comunicado. Evento. Se reedita histórica regata que unirá Montevideo con Río Grande Se estima que 30 veleros uruguayos, argentinos y brasileños zarparán el 11 de marzo en la histórica regata Buceo-Rio Grande (Brasil). Según dijo a El País el vicecomodoro del Yacht Club Uruguayo (YCU), Carlos Murguía, esta regata se corrió por primera vez en 1965, luego en 1975 y en 1976. Ahora, explicó, al cumplirse los 50 años de la última edición, se organizó esta carrera. En aguas brasileñas, los veleros serán escoltados por buques de ese país. Organizadores de la regata se reunieron el viernes 27 con el prefecto Nacional Naval, capitán de Navío (CG) César Ricciardi, para que barcos de Prefectura acompañen a los veleros hasta el Chuy, lo cual fue visto con buenos ojos por el jerarca. Hidrovía. Tres empresas se presentaron a a la mayor licitación del gobierno de Milei Tres compañías se presentaron el viernes 27 interesadas en la concesión del negocio del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía. Mientras se realice las obras, se cobrará un peaje. Dicha obligación preocupa a empresas marítimas y logísticas uruguayas, paraguayas y brasileñas. El pliego se elaboró con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Según informó el diario La Nación, las empresas que participan son: dos belgas, DEME Group y Jan De Nul Group, y una brasileña, DTA Engenharia. Afuera quedaron compañías como las holandesas Royal Boskalis Westminster y Van Oord, y la danesa Rohde Nielsen A/S, entre otras.

Tensión

Mientras se desarrollaban las negociaciones entre empresarios y trabajadores por los Consejos de Salarios en el Ministerio de Trabajo, el sindicato portuario resolvió paros en la segunda quincena de febrero de este año y amenazó con llegar a una medida de 48 horas en el sector.

El 16 de febrero pasado, el gremio ordenó una paralización de 24 horas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a las pocas horas otra de similares características en la terminal de Montecon. Las medidas afectaron los movimientos de contenedores en el puerto de Montevideo.

El 18 de febrero pasado, radio Carve informó que un barco canceló el ingreso al puerto de Montevideo por el paro decretado por el gremio.

La integrante de la Unión de Exportadores, Margarita Varela, expresó que quedaron varios contenedores sin poder embarcar.

Afirmó que el conflicto genera “consecuencias en toda la cadena” dado que se “tiene que buscar espacio para sacar los contenedores en otro barco” y esto “va generar tensión a toda la cadena”.

Además del tinte político, empresarial y gremial que tiene el conflicto, hay pequeñas empresas que no pueden asegurar los salarios reclamados por el sindicado porque reciben un barco por semana. Esas firmas podrán contratar trabajadores en un día para hacer limpiezas y otro día para trabajar en el barco que llegó a muelle, según dijo un empresario a El País.

Agregó esas empresas no tienen capacidad económica para poder pagar los 13 jornales acumulados como reclama el gremio.

El 18 de febrero de este año, el presidente del sindicato portuario, Alvaro Reinaldo, dijo al programa “Arriba Gente” de Canal 10 que son “cuatro o cinco empresas” las que no dan efectividad a los trabajadores. “La gran mayoría de las empresas cumple. Es un mínimo. Por eso nos llama la atención que el Centro de Navegación este tan cerrado en abordar el tema por unos pocos empresarios que no lo cumplen”, señaló. Agregó que en el sindicato hay trabajadores afiliados de 45 empresas portuarias.