En medio de los cuestionamientos por el dólar bajo, ¿qué pasa con la competitividad de Uruguay frente a otros?

En el comienzo de año se dio una polémica por el bajo valor del dólar en Uruguay y el gobierno tomó medidas ante ello. Pero, ¿qué pasó con la competitividad cambiaria? Esta no es otra cosa que el dólar ajustado por inflación y comparado ante los principales socios comerciales, es decir, el tipo de cambio real.

En el mes de enero, la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares retrocedió 0,88% frente al mes previo, según los datos publicados por el Banco Central (BCU). Es la segunda caída consecutiva (ya que en diciembre se había dado una baja de 0,94%).

A nivel interanual, al comparar enero frente a igual mes del año previo, el tipo de cambio real cayó 8,16%, siendo la quinta perdida consecutiva en el índice.

Contenedores en el puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

La pérdida de competitividad de enero respecto a diciembre, que conlleva una suba de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con lod de sus principales socios comerciales, se explica por la caída del índice frente a los países extrarregionales dado que frente a los países de la región se dio una leve mejora.

Respecto a los socios de fuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad cae 1,64%. Esta baja es la cuarta consecutiva.

En la variación mensual, la competitividad cayó frente a todos los países considerados excepto México frente al que subió un 0,14%. La baja más relevante se dio respecto a España (-2,88%) seguido por Alemania (-2,36%), Estado Unidos (-2,35%), Reino Unido (-2,07%), Italia (-2,05%) y China (-1,43%).

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, en términos de variación mensual la competitividad subió levemente un 0,05%. Esto se explica por un aumento respecto a Argentina (+0,13%) que fue parcialemente contrarestado por la mínima baja ante Brasil (-0,03%).

En términos interanuales respecto a los países extrarregionales el tipo de cambio real bajó 8,94%. Esta caída se da frente a todos los países considerados excepto México con el que mejora 2,92%. La baja interanual más importante se da frente a Estados Unidos (-12,92%) seguido por China (-10,82%), Reino Unido (-3,96%), Italia (-2,62%), Alemania (-1,56%) y por último España (-1,35%).

En la comparación interanual (respecto a igual mes del año anterior), el índice de competitividad regional retrocedió 7,20%. Este caída se da por una perdida en el índice respecto a Argentina (-14,73%) dado que respecto a Brasil tiene una leve mejora de 0,10%

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.