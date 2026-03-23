Empresarios de la región debaten sobre el funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay

Año a año el comercio por la Hidrovía Paraná-Paraguay aumenta en forma progresiva. En 2025, consolidó su actividad con más de 25 millones de toneladas de carga transportadas. El movimiento fue impulsado por el comercio de soja, maíz, minerales y combustibles. No obstante ello, varios tramos de la Hidrovía Paraná-Paraguay sufren problemas de baja profundidad y hay recodos del Río Paraguay que deben ser navegados con cautela por los capitanes de los remolcadores que trasladan los trenes de barcazas.

Además de los problemas ambientales, este año los empresas paraguayas, brasileñas, argentinas, bolivianas y uruguayas observan con inquietud la nueva concesión que hará el gobierno de Javier Milei en un tramo de la Hidrovía. Se espera que habrá un incremento de los peajes a los barcos que crucen la zona de “Confluencia-Santa Fe”, cerca de la unión de los ríos Paraná y Paraguay.

Pero estos no son los únicos problemas que enfrentan la empresas exportadores del Mercosur, cuyo principal socio comercial es China. También existen trabas burocráticas aduaneras que afectan el comercio.

Por ello, la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) oficiará de facilitador para un evento que reunirá a los empresarios de los cinco países que utilizan la Hidrovía para exportar productos.

El encuentro se realizará en la primera semana de julio de este año y se denominará “Agenda 2030”. Allí se discutirá sobre las mejoras que los gobiernos podrían llevar adelante para que los productos exportados puedan ser competitivos en otros mercados.

El evento se lleva a cabo en un momento en que el funcionamiento de la Hidrovía se encuentra en un punto crucial. Las reglas acordadas por los países sobre su gobernanza han quedado atrasadas en el tiempo, mientras que año a año aumentan las cargas y la operatividad se complejiza.

Ello determina que los empresarios reclamen una mayor fluidez para las mercaderías que se desplazan por los 3.442 kilómetros de extensión que tiene la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Según un mapa que accedió El País, la Hidrovía comienza en el kilómetro 3.442 del Río Paraná (Puerto Cáceres, Brasil) y luego de pasar por cuatro tramos termina en el kilómetro 0 (Nueva Palmira, Uruguay). En los primeros tramos de la Hidrovía los trenes de barcazas son más pequeños por un tema de calado o la existencia de recodos del río que obstaculizan la navegabilidad.

En general, después de la zona conocida como “Confluencia” (Argentina), los trenes de barcazas que navegan en dirección a Nueva Palmira no tienen restricción de dimensiones. A partir de “Confluencia”, un remolcador puede trasladar hasta 20 barcazas.

En los últimos años surgieron preocupaciones del sector empresarial de los cinco países que utilizan la Hidrovía (Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) sobre la incertidumbre de los costos logísticos, la seguridad jurídica y las condiciones de navegabilidad del cauce fluvial.

Al interiorizarse sobre estas situaciones, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, planteó la necesidad de realizar un evento donde se discuta sobre la operatividad de la Hidrovía y no sobre su gobernanza. “Nosotros queremos facilitar a los empresarios un encuentro para que puedan desarrollar sus preocupaciones y puntos de vista sin que esto sea una expresión institucional nuestra, de Aladi”, aclaró Abreu, quien ocupó cargos de gobierno y en el Parlamento.

La Aladi está formada por 13 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Uno de los cometidos del organismo es la simplificación del comercio y del transporte multimodal en la región.

Abreu explicó que, en ese evento, los empresarios elaborarán iniciativas para facilitar el comercio en la Hidrovía cuando ocurran situaciones como sequías o dificultades en el dragado, entre otros. Y recordó que a través de la Hidrovía se exporta la mayor parte de la producción agrícola de la región. “Todo esto necesita el impulso y la coordinación del sector privado. La Aladi simplemente ayuda. Existen temas vinculadas con las Aduanas, los certificados de origen y los pasos de frontera. Nuestra prioridad es la facilitación del comercio”, insistió Abreu.

El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu. Foto: EFE

En otro tramo de su declaración, el secretario General de Aladi hizo especial mención al incremento de los volúmenes de producción del mineral de hierro y de la soja de Brasil en los últimos años.

El siguiente es un resumen de la entrevista mantenida con Abreu:

- ¿Qué puede hacer la Aladi dentro de este contexto cada vez más complejo para los exportadores?

-Estamos tratando de facilitar una reunión del sector privado (de la región) para que puedan brindar opiniones sobre el tema operativo de la Hidrovía. Se hará un resumen de las prioridades de proyección a 2030 del sector privado sin que esto sea un documento de la Aladi que eleva a los gobiernos. Este es el gran desafío (agilizar el transporte de mercancías) que tiene el mundo. Se trata de un problema no solo en materia de productividad sino también de competitividad. Es decir, el transporte multimodal hace a la competitividad. Y la competitividad está en los costos del transporte y en los temas de frontera. Por ello hay un refrán popular que dice: ‘barco parado no gana flete’. Ese es el concepto moderno de la competitividad.

- ¿Cómo se puede mejorar el funcionamiento de la Hidrovía?

-La Hidrovía Paraná-Paraguay tiene antecedentes de 1992. Se transformó en un elemento clave para los negocios agrícolas y la cadena alimentaria, más allá del mineral de hierro, en las exportaciones por las salidas de terceros países. Ahí está el tema. Ahora los tiempos no son como antes. Exigen decisiones e innovación en materia empresarial que deben ser transmitidas a los gobierno para que una carga que aumenta de valor en materia de competitividad pueda tener un impulso.

-¿Este evento se llamará Agenda 2030?

-Es una idea. Pero es algo que será elaborado por el propio sector privado.

-En el encuentro se discutirán temas como el calado, balizamiento y navegabilidad de la Hidrovía. ¿Es así?

-Si. Acá el gran tema siempre es el mismo: sin inversión no hay comercio. Sin comercio, no hay empleo. Sin empleo no hay paz social. Así que la integración se llama inclusión social. Y la inclusión social pasa por la modernización.