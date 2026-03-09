Puerto: se está cerca de lograr un acuerdo pero sigue la conflictividad

El Sindicato Portuario (Supra) presentó el martes 3 al Centro de Navegación (Cennave), que nuclea a empresarios portuarios y logísticos, una propuesta que acerca a las partes. Al mismo tiempo, dirigentes gremiales organizaron asambleas con detenciones de actividades en la Administración Nacional de Puertos (ANP) y en el Sector Dragado el mismo martes 3 y el miércoles 4.

En líneas generales, la propuesta del gremio plantea que el plazo del acuerdo entre ambas partes tendrá una duración de 24 meses, la periodicidad de los ajustes será el 1 de julio de 2025 -ya realizado- y el 1 de julio de este año. También propone correctivos por inflación anual.

El tema medular de la propuesta del sindicato refiere a las convocatorias garantidas para los obreros que trabajan en los muelles.

En un principio de las negociaciones realizadas en los últimos meses del año pasado, el gremio reclamó que se garantizaran 13 salarios para cada trabajador. El Centro de Navegación rechazó esta propuesta porque entendía que ello significaba, como ocurrió en años anteriores, que operarios portuarios percibieran ingresos sin trabajar. Es decir, los trabajadores cobraban jornales aunque no hubieran barcos en los muelles.

El sindicato planteó, en su propuesta, que las empresas debían asumir el compromiso, en caso de requerir trabajadores para operativas de buques, de convocar a aquellos obreros que fueron llamados a prestar tareas en las operativas previas. También considera que las empresas mantendrán a los trabajadores registrados en forma continua ante el Banco de Previsión Social durante la vigencia del vínculo laboral. Y señala que la baja ante el BPS únicamente procederá en caso de cese definitivo de la relación laboral.

Según supo El País, el sindicato portuario está dispuesto a aceptar que los trabajadores deban realizar cinco jornales para poder cobrar 13.

También aceptó la propuesta del Centro de Navegación de crear una comisión para estudiar el tema.

Pese a elaborar una contra propuesta a la presentada por el Ministerio de Trabajo días atrás, el gremio dispuso una asamblea general el miércoles 4 con cese de actividades en la Administración Nacional de Puertos. El corte de actividades se hizo a las 9:00 horas de ese día, lo que implicó que el organismo parara todo el día.

Los temas de la asamblea fueron dos: informe de rediseño institucional -un trabajo que lleva adelante la Oficina de Servicio Civil- y la modificación del Reglamento de Promociones.

El rediseño institucional procura eliminar las compensaciones elevadas que reciben aquellos funcionarios que ocupan cargos de confianzas. Por ejemplo, en algunas áreas hay hasta cuatro gerentes para un mismo cargo.

El martes 3, el Sector Flota y Dragado, un área que se transformó en uno de los pilares del gremio, resolvió una asamblea con carácter grave y urgente con detención de tareas. Uno de los motivos de preocupación del sindicato se origina en que la ANP no le otorgó el dragado de un sector del puerto y lo concedió a una empresa.

El Sector Dragado está bajo la lupa de las autoridades de gobierno, ya que una draga pública cuesta US$ 15 dragar un metro cúbico de arena o barro del fondo, mientras que una empresa privada cobra entre US$ 4 y US$ 6. Es decir, ese precio incluye la ganancia de la compañía.

Como se dijo, las autoridades gubernamentales pretenden rediseñar el funcionamiento del sistema de dragado público. En el pasado se hicieron tres auditorías en ese sector y se desconoce los resultados de las mismas.

El tema de la reestructura de la ANP también fue planteada por la Lista 4 del sindicato en un post realizado en una red social.

Con el título “Rediseño en ANP, ¿Quien define el futuro”, la lista 4 señala que dicho plan tendrá un costo de $ 3.480.000 más IVA. “Eso define la carrera funcional y el poder interno” dentro del organismo, advierte la agrupación.

En el post, la Lista 4 señala a la directiva del gremio de la ANP: “en la asamblea pasada fuimos claros: si se va a participar en comisiones de rediseño, perfiles y reglamentos, debe haber un participante por voto, para que la representación de los trabajadores no quede en desventaja numérica frente a otras listas”. No es un capricho. Es equilibrio democrático.

Dentro de la ANP se chocan distintas corrientes frenteamplistas. El Partido Socialista (PS) perdió pie con el alejamiento de la exvicepresidenta, Alejandra Koch, hoy asesora. En tanto, militantes socialistas y comunistas ocupan puestos claves en el sindicato portuario.

Acuerdo

El miércoles 4 se realizó una reunión de la directiva del Centro de Navegación para analizar la propuesta del sindicato portuario.

El sector empresarial está de acuerdo con el gremio de que no se realice el correctivo de casi un 1% por inflación. Es decir, las empresas adelantaron más dinero calculando una inflación más elevada y ello determina un ajuste a la baja de un 1%.

El sindicato pidió que no se realice el ajuste y los empresarios están de acuerdo con ello. A cambio, pedirán en el Ministerio de Trabajo que el convenio se extienda durante seis meses más. Es decir, que el acuerdo sea retroactivo a junio de 2025 y se extienda hasta diciembre de 2027.

Según supo El País, desde el sector empresarial se considera que se está cerca de la firma de un acuerdo con el gremio sobre los jornales asegurados y en no tocar los ingresos de los trabajadores para aplicar un correctivo por inflación.

El mismo miércoles, el Centro de Navegación solicitó al Ministerio de Trabajo que postergara la reunión de los Consejos de Salarios prevista para el jueves pasado y que la corriera para esta semana.

Una fuente portuaria dijo a El País que dicha Secretaria de Estado está elaborando una propuesta sobre los jornales asegurados y el 1% y en un principio habría acuerdo de empresarios y trabajadores sobre la iniciativa.

Agregó que si el sindicato plantea alguna objeción a la propuesta del Ministerio de Trabajo, el sector empresarial pedirá la votación. Dicha propuesta ya cuenta con el visto bueno del Centro de Navegación. El sindicato, en caso de no aceptarla, quedaría en minoría.

“Ahora estamos en un marco de mayor entendimiento”, afirmó la fuente empresarial.