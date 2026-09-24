Paro de taxis en Montevideo este jueves 24 de setiembre: cuándo se resolverá el fin de la medida, según el sindicato

El Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (Suatt) convocó a un paro de taxis en Montevideo para este jueves 24 de setiembre de 2026 a partir de las 09:00 horas.

La medida gremial se desarrolla bajo la consigna “por la vida y el salario” e incluye una movilización desde la sede del sindicato hasta la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), ubicada en la calle Clemente César 2291, para luego concurrir hacia la Junta Departamental de Montevideo.

Dentro de lo informado por las autoridades sindicales al respecto, no se confirmó un horario de finalización. De acuerdo a lo que informó Subrayado, cuando terminen la movilización, se reunirán para definir cuándo se levanta el paro.

Esto con el objetivo de rechazar lo que consideran un recorte salarial y manifestarse en contra de la iniciativa patronal de retirar las mamparas de protección de los vehículos.

Modelo de taxi sin mampara presentado en Uruguay. Foto: Cedida a El País.

La resolución del gremio responde al estancamiento de las negociaciones en la presente ronda de los Consejos de Salarios, según explicó el secretario de Organización del Suatt, Damián Fernández a El País.

El dirigente señaló que las conversaciones se encuentran “bastante trancadas” debido a planteos presentados por la Centro Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu), entre los que mencionó la negativa a abonar el Salario Mínimo Nacional, la quita del viático de $ 237 por jornal trabajado y la intención de implementar un modelo de alquiler de unidades similar al utilizado en Argentina.

Modelo de taxi con mampara en Uruguay. Foto: Cedida a El País.

En ese sentido, la gremial patronal presentó durante el mes de agosto un modelo de vehículo sin división interna como una alternativa de uso opcional para los conductores. El secretario de Cpatu, Enrique Mera, fundamentó la propuesta al señalar que el avance de los medios de pago electrónicos redujo significativamente el uso de dinero en efectivo a bordo de las unidades.

Sin embargo, desde la perspectiva sindical se reafirma la negativa de los trabajadores a eliminar la separación física divisoria dentro de las unidades por razones de seguridad.