Las vacaciones de invierno 2026 tendrán un día extra de descanso para alumnos de Primaria

A finales de junio se realizará el próximo receso que tienen las escuelas en todo el país: las vacaciones de invierno 2026. Este año, este descanso en los centros educativos coincide con una Asamblea Técnico Docente (ATD) de Inicial y Primaria que ocurrirá justo antes. Por esta razón, los alumnos tendrán un día de descanso extra que sumará a sus vacaciones de julio.

Para educación Inicial y Primaria, las vacaciones de julio comienzan el lunes 29 de junio y finalizan el viernes 3 de julio, según el calendario de actividades del año lectivo 2026. Sin embargo, los estudiantes dejarán de asistir a sus centros educativos a partir del viernes 26 de junio por la ATD que se aproxima, de modo que descansan el 26 de junio, el fin de semana del 27 y 28, y luego enganchan con sus vacaciones a partir del lunes 29.

Próxima ATD de Primaria

Todos los docentes de Inicial y Primaria del país están convocados a asistir a la ATD extraordinaria del viernes 26 de junio para analizar y realizar aportes a lo determinado en la Asamblea Nacional que se realizó entre el 1º de junio y el 5 de junio.

Ese viernes 26 de junio abrirán las escuelas pero solo para que los docentes asistan a la ATD, y no habrá clases, según

le confirmó a El País la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Primaria, Cecilia Notari.

La próxima asamblea técnico docente nacional que se celebre será entre el lunes 19 de octubre y el viernes 23 de ese mismo mes. Será de carácter ordinario con lugar por confirmar, y asistirán solo delegados nacionales. Ahí se harán nuevos análisis técnicos en torno a la política educativa y las temáticas transversales. También se dará lugar a la elección de la nueva mesa permanente.

Cartel en una escuela. Foto: Archivo El País

Posteriormente, se celebrará una ATD por centros educativos el lunes 9 de noviembre de 2026 con la asistencia de todos los docentes del país. Según el calendario de ATD de Primaria, servirá para hacer un análisis y aportes en base a lo producido en la Asamblea Nacional.

Próximos recesos para Inicial y Primaria

Después de las vacaciones de invierno que se acercan, el siguiente receso que tendrán los centros educativos son las

vacaciones de primavera, que se realizarán desde el 21 hasta el 25 de setiembre de 2026.

Anteriormente, el receso de primavera era de tres días, pero para este año se definió fijarlo para toda la semana, otorgando dos días más de descanso para alumnos y docentes.

Moña y túnica de estudiante escolar. Foto: Leonardo Mainé.

La fecha final del año escolar será el 18 de diciembre.