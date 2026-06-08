Feriado no laborable del 15 de junio provocará cierres en algunos centros educativos: cuáles no funcionarán

Según declara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como todos los años, el 15 de junio se conmemora el “Día Nacional del trabajador de la enseñanza privada”, lo que configura un feriado no laborable. Por este motivo, el próximo lunes 15 de junio no habrá clases en ninguno de los niveles de la enseñanza privada. Al ser un lunes, tanto estudiantes como trabajadores del sector de educación privada tendrán un fin de semana largo.

En 2019 se aprobó en el Parlamento que declara "el día 15 de junio de cada año 'Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada' como feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad. A través de esta ley, se le otorga reconocimiento a los funcionarios de colegios e instituciones privadas.

En la ley, se señala que con esta declaración se buscó “reconocer el aporte” de los trabajadores “al desarrollo de la educación” de la población uruguaya y por su “invalorable aporte” a la “construcción democrática del Uruguay”.

¿A quiénes aplica el feriado no laborable del 15 de junio?

Según lo establecido por la Ley N° 19.750, el feriado no laborable del 15 de junio aplica exclusivamente a los trabajadores de la enseñanza privada en todo el territorio de Uruguay

Estudiantes con su maestra en un salón de clases. Foto: Freepik.

Cuánto se cobra por trabajar durante el feriado no laborable

La legislación vigente indica que en cada "feriado pago", los empleados comprendidos percibirán su remuneración como si trabajaran y, en caso de realizar su labor, percibirán el doble del pago por la jornada, según lo determina el artículo 18 de la Ley N° 12.590.

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