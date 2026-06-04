Udelar aprobó 11 "principios rectores" para el uso de la inteligencia artificial en sus aulas: los detalles

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó 11 principios rectores para el uso de inteligencia artificial. Según el documento, la institución “entiende conveniente reconocer explícitamente” ciertos principios de orientación o guía para el desarrollo y uso responsable de esta herramienta.

El grupo de trabajo se conformó con organismos nacionales, como Ceibal, y también internacionales, como la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y del análisis de iniciativas internas de la Udelar, como unas pautas aprobadas por la Facultad de Ingeniería.

Marcelo Fiori, profesor de Facultad de Ingeniería, matemático y quien trabajó en este proyecto por parte de la Fing, señaló a El País que la iniciativa surgió al entender que el fenómeno excede la gestión universitaria y "atraviesa la enseñanza, la investigación y las tareas administrativas".

Fiori sostuvo que "la IA no debe ser vista únicamente como un problema, sino también como una herramienta que la universidad tiene que utilizar de forma responsable". En ese sentido, indicó que los principios aprobados buscan "orientar cualquier uso de estas tecnologías dentro del ámbito universitario, estableciendo criterios generales vinculados a la ética, la transparencia, la responsabilidad y la necesidad de declarar explícitamente cuándo se recurre a herramientas de inteligencia artificial".

El docente explicó que el documento aprobado no establece todavía reglas específicas para la enseñanza, aunque ese será el siguiente paso. Según detalló, "la intención es elaborar guías particulares para cada ámbito universitario, contemplando las particularidades de la enseñanza, la investigación, la gestión y también del área de la salud, donde existen desafíos adicionales relacionados con la sensibilidad de los datos y los procesos de diagnóstico".

Los principios rectores establecidos son 11:

1) Interés general y centralidad de la persona humana

2) Equidad y no discriminación

3) Transparencia y explicabilidad

4) Autonomía académica y de gestión – control humano

5) Derecho a la intimidad, protección de datos personales y derechos de autor

6) Ética e imparcialidad

7) Seguridad y gestión de riesgos

8) Soberanía

9) Sostenibilidad

10) Formación y desarrollo de capacidades

11) Participación

Facultad de Ingeniería de la Udelar. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

IA en las aulas

Respecto al uso de la IA en las aulas, Fiori consideró que es probable que en el futuro existan disposiciones concretas, una tarea que corresponderá al Prorrectorado de Enseñanza. Recordó que "la Facultad de Ingeniería ya cuenta desde fines de 2025 con una guía específica sobre el tema" y señaló que distintas disciplinas podrán desarrollar enfoques diferentes. A su juicio, "sería un error abordar la inteligencia artificial únicamente como una amenaza y no reconocer también sus potencialidades como herramienta educativa".

En relación con la formación de los estudiantes, advirtió que "existen investigaciones que muestran que quienes realizan tareas con ayuda de sistemas de IA generativa pueden obtener resultados de calidad comparable a quienes utilizan fuentes tradicionales como enciclopedias o Wikipedia, pero retienen mucho menos conocimiento posteriormente". Por ello, afirmó que "la universidad debe analizar cuidadosamente el impacto de estas herramientas en los procesos de aprendizaje".

Fiori destacó además que la enseñanza universitaria "no solo implica transmitir conocimientos, sino también certificar capacidades profesionales". “La universidad acredita que una ingeniera tiene las competencias para construir un puente”, ejemplificó. En ese marco, sostuvo que "cualquier utilización de inteligencia artificial debe ser transparentada". En Ingeniería, explicó, algunos cursos ya exigen "que los estudiantes informen si emplearon estas herramientas y especifiquen para qué las utilizaron, ya sea para generar código informático, corregir aspectos gramaticales o verificar información".

Según relató, "en los cursos masivos la IA puede cumplir funciones útiles como actuar como un primer corrector que permita a los estudiantes detectar errores antes de consultar a los docentes". Sin embargo, aclaró que existen límites claros. “No puedo entregar un trabajo diciendo que es mío cuando se lo entregué a la IA”, señaló. Agregó que "en la Facultad de Ingeniería las evaluaciones presenciales continúan siendo un elemento central para verificar que los conocimientos fueron efectivamente adquiridos por los estudiantes".

Marcelo Fiori, matemático y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Foto: Cicada.

Antecedentes

Fiori recordó que la investigación en inteligencia artificial tiene una larga trayectoria en la Facultad de Ingeniería. Explicó que grupos de trabajo de los institutos de Matemática, Energía Eléctrica y Computación "investigan estas tecnologías desde hace décadas, cuando aún eran conocidas principalmente bajo la denominación de aprendizaje automático o machine learning". Además, destacó que "la facultad cuenta con cursos de grado y posgrado vinculados a estas áreas, incluyendo una maestría específica en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático".

También señaló que participa en el Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada), "donde investigadores de disciplinas como ecología, biología y neurociencia trabajan conjuntamente utilizando estas herramientas". A través de esa iniciativa, indicó, "también se ofrecen instancias de formación para estudiantes de otras áreas que necesitan incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial sin especializarse completamente en el tema".

Tras la aprobación de los principios generales, el CDC resolvió avanzar en la elaboración de documentos específicos para cada área de actividad universitaria. Fiori explicó que "se trabajará en lineamientos concretos para la enseñanza, la investigación y las tareas de funcionarios administrativos y de servicio". Además, la Udelar prevé organizar "una jornada de sensibilización para conocer cómo la comunidad universitaria ya está utilizando estas tecnologías y cuáles son sus principales desafíos".

Finalmente, remarcó que "en el ámbito de la salud la discusión adquiere una relevancia especial debido al manejo de información sensible y a la atención de pacientes, como ocurre en el Hospital de Clínicas". Por ese motivo, una de las propuestas es crear un grupo permanente que realice un seguimiento continuo de la evolución de estas tecnologías y de los nuevos desafíos que planteen para la actividad universitaria.