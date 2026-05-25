Estudio de Udelar halló ansiedad en el 45% y depresión en el 24% de los pacientes hospitalizados en el Clínicas

Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República midió la presencia de la ansiedad y depresión en personas internadas en el Hospital de Clínicas. Estas patologías, se explica, son “frecuentes y se asocian con un mayor sufrimiento emocional y dificultades en el curso de la enfermedad”.

La investigación halló que más de cuatro de cada diez pacientes (45,46%) tenían síntomas de ansiedad. En tanto, la depresión estuvo a un nivel menor: se detectó en menos de la cuarta parte (23,78%) de las personas internadas de julio a octubre de 2024 a las que se les aplicó, previo consentimiento informado, la escala HADS que desarrollaron Zigmond y Snaith en 1983.

Una particularidad es que, al diferenciar por sexo, se detectó una brecha en ambas patologías. Por un lado, se encontró “que la ansiedad fue más frecuente en mujeres (61,1%) que en hombres (36%)”. Por el otro, “la depresión afectó al 25,3% de las mujeres y al 22,4% de los hombres”.

Dados los resultados, se ve que hay una mayor distancia en la frecuencia de síntomas de ansiedad entre los hombres y las mujeres en comparación con la depresión. En la publicación de la investigación se explica que “estudios previos han planteado que, en general, las mujeres manifiestan el malestar emocional mediante estrés psicosocial, mientras que los hombres lo expresan más frecuentemente a través de síntomas físicos o problemas vinculares”.

No obstante, se aclara que “investigaciones previas en Uruguay no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de ansiedad y depresión según el sexo”.

También se plantea que, “en el contexto hospitalario, la salud mental suele quedar en segundo plano frente a la atención médica especializada, a pesar de que la internación constituye un factor de estrés que puede agravar o precipitar síntomas ansiosos y depresivos, especialmente en personas con antecedentes psiquiátricos o enfermedades crónicas”.

En esa línea, se señala que las “barreras de acceso, el estigma, la falta de protocolos sistemáticos de evaluación psicológica y la concentración de recursos en Montevideo dificultan un abordaje integral, lo cual ha sido señalado por diversas investigaciones nacionales”.

Más o menos tiempo

La investigación encontró que, si se diferencia por tiempo de hospitalización, hubo una “mayor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos en pacientes con estancias de 16 a 30 días”. Sin embargo, se aclaró que la diferencia no resultó estadísticamente significativa.

Se explica, en esa línea, que es un patrón que ya se vio en estudios hechos en el Hospital de Clínicas en 2018, 2019 y 2020, “en los que también se reportó una asociación débil entre la duración de la internación y la presencia de síntomas emocionales”.

Además, “estos resultados coinciden con la evidencia internacional, que sostiene que las internaciones prolongadas representan un factor de riesgo para el desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión”, añade el estudio que se publicó el marte.

También se señala que estudios recientes “sugieren que, si bien la hospitalización puede predisponer al malestar emocional, no constituye una variable determinante por sí sola”. Por lo tanto, se deben tener en consideración otras variables, como “la razón de ingreso, la condición de salud, el tiempo de internación y factores sociodemográficos”.

Además, otro factor a tener en cuenta es que la “internación prolongada -se indica en la publicación- puede inducir estrés e incertidumbre, aumentando la vulnerabilidad emocional de las personas”.

De las 143 personas que componían la muestra en salas de cuidados moderados, la mayoría eran hombres (62,24%) y provenían de Montevideo (61,54%).

Al analizar las patologías crónicas más frecuentes, se encuentra que “fueron la hipertensión arterial (34,27%) y la diabetes mellitus (22,38%), seguidas por la insuficiencia cardiaca (ICC) (16,08%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (13,99%)”. También aparecieron otras enfermedades “con menor frecuencia: enfermedad renal crónica (12,59%); artrosis (11,89%); asma (9%) y artritis (7,69%)”.

En este panorama, “se observó una asociación moderada entre la depresión y la EPOC, lo que coincide con estudios que subrayan la alta prevalencia de depresión en personas con enfermedades respiratorias crónicas”. Al mismo tiempo, se explica que “se detectaron asociaciones débiles con los síntomas de ansiedad y depresión” vinculadas a otras condiciones crónicas.

El estudio se centró en “pacientes mayores de 18 años, hospitalizados por causas médicas, que presentaban un estado clínico estable, se encontraban lúcidos y eran capaces de brindar consentimiento informado”.

Asimismo, se indica que “se excluyeron personas en aislamiento, con deterioro cognitivo severo o con síntomas psicóticos activos debido a las limitaciones metodológicas que supondría su evaluación”.