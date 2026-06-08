Últimos días para anotarse a Uruguay Impulsa: el programa que ofrece trabajo remunerado y capacitación laboral

El período de inscripción para Uruguay Impulsa finaliza este miércoles 10 de junio a las 20:00 horas. El programa está dirigido a personas desempleadas en todo el país para brindarles oportunidades de trabajo y capacitación laboral. El pasado 1 de junio el gobierno abrió la convocatoria para su segunda edición.

Uruguay Impulsa es una iniciativa promovida por varias dependencias del Estado y ofrece una prestación económica para los participantes. Entre estos organismos se encuentra: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Congreso de Intendentes, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Los trabajos que ofrece el programa de Uruguay Impulsa tienen una duración de cuatro meses y un régimen de seis horas diarias, de lunes a viernes, con la excepción de madres con niños de entre 0 y 3 años. Para ellas, la jornada será de cuatro horas diarias.

El programa consiste en propuestas para que las personas seleccionadas participen en tareas asignadas por los gobiernos departamentales y accedan a cursos de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades. Según indica en el sitio web de Inefop: "La iniciativa tiene alcance nacional y busca promover la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, mediante una propuesta que combina experiencia laboral y formación profesional".

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Uruguay Impulsa?

Para poder postular a Uruguay Impulsa, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años.

Contar con documento de identidad vigente.

Encontrarse desempleado.

No percibir prestaciones salariales públicas ni privadas.

No recibir subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

No podrán participar quienes hayan integrado la edición 2025 del programa durante al menos dos meses.

Beneficios del programa laboral de Uruguay Impulsa

Los beneficios de Uruguay Impulsa incluyen:

Una prestación mensual nominal de $ 20.592 .

. Acceso a instancias de capacitación y certificación .

. Cobertura de salud pública .

. Reconocimiento de la participación como actividad laboral a efectos jubilatorios.

Para madres que califiquen para trabajar cuatro horas diarias, se mantiene la misma prestación económica.

Cómo anotarse a Uruguay Impulsa

Las inscripciones para la segunda edición de Uruguay Impulsa se podrán realizar a través de este formulario. Los interesados deberán ingresar sus datos personales y hacer clic en "enviar" al final de la aplicación para hacer efectiva su postulación. También hay puntos de apoyo presencial en oficinas del Mides, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Inefop, municipios y gobiernos departamentales en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes necesiten asistencia.

En el caso de ciudadanos extranjeros que no tengan una cédula de identidad uruguaya, la inscripción se realiza presencialmente en las oficinas territoriales del Mides de todo el país, indica el gobierno. La selección de participantes se realizará mediante un sorteo automatizado y unificado, gestionado por el MTSS.