Parlamento aprueba Uruguay Impulsa, programa con 5.500 puestos de trabajo para el que ya se abrieron inscripciones

El Parlamento aprobó el proyecto de ley que da continuidad al plan Uruguay Impulsa, el que generará 5.500 cupos laborales. La votación en el Senado se dio este miércoles, después de que la Cámara de Representantes lo votara y modificara en la tarde del del martes. El gobierno ya abrió la inscripción para esta segunda edición, que estará disponible hasta el próximo miércoles.

El programa, que lleva adelante el Poder Ejecutivo en coordinación con las intendencias, además de generar puestos de trabajo, brinda cursos de capacitación para la inserción laboral. La elección de los beneficiarios, que deben tener entre 18 y 65 años y estar desempleados, será por sorteo y este se realizará en la tercera semana de junio.

Hace dos semanas, el Senado aprobó el proyecto pero, como los diputados lo modificaron el martes de tarde, debieron volver a tratarlo. El cambio realizado implica que se podrán presentar al programa personas que ya participaron en ediciones anteriores.

El miércoles, el senador frenteamplista Sebastián Valdomir explicó que esta modificación abre la posibilidad a “más compatriotas que están en una situación de precariedad laboral y social”.

"Asistencialismo puro y duro"

El diputado nacionalista Pablo Abdala, explicó que en la coordinación interpartidaria hubo coincidencia en que “por una razón de sensatez, era indispensable apurar” el tratamiento del proyecto. Sucede que los gobiernos departamentales ya venían haciendo inscripciones para el Uruguay Impulsa.

Abdala opinó que el programa representa la posibilidad de empleo para “aquellos que están sin trabajo o no han tenido una primera experiencia laboral”.

Del Frente Amplio, la diputada Sol Maneiro destacó como positivo de la iniciativa que, “cuando una persona accede a una oportunidad de trabajo y formación, no recibe solamente un ingreso sino que recupera una rutina, fortalece su confianza, desarrolla nuevas capacidades y vuelve a proyectar un futuro para sí mismo y su familia”.

En tanto, el diputado colorado Maximiliano Ocampo —que votó el proyecto— apuntó que este programa “no es una solución a largo plazo” y remarcó que el “Estado no es quien debería generar el empleo” que repare “la crisis laboral que hay en el interior”. En esa línea, sostuvo que aún “no aparecen las oportunidades ni la inversión privada” en esa zona del país.

Por su parte, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, aseguró que sentían “vergüenza” de tratar este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, aunque apoyaron gran parte de sus artículos. Esto porque el salario es de tres BPS nominales, que equivalen a $ 20.592. A lo que sumó: “Me sorprende el elogio que se le da a este programa cuando no se está aportando ningún tipo de solución”.

Por último, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, señaló que tenía un "sentimiento ambivalente" porque es "asistencialismo puro y duro".

"Este es un sistema perverso producto de un modelo de producción que se ha establecido" desde hace varios gobiernos atrás, dijo, y añadió: "Esto significa estructuralizar y consolidar la pobreza. Pero lo cierto es que hay gente que lo está pasando muy mal y que, de alguna manera, hay que darle una solución. Una solución que era de emergencia pero terminó siendo la regla".