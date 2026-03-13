Vuelve el programa de trabajos Uruguay Impulsa en 2026 y mantendrá un cambio clave: cuándo podría comenzar

Uruguay Impulsa es el programa impulsado por el gobierno en coordinación con las intendencias con el objetivo de ofrecer oportunidades de trabajo temporal y formación laboral a miles de uruguayos en todo el país. Recientemente, el Congreso de Intendentes se reunió con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para iniciar las negociaciones hacia la edición 2026 de lo que anteriormente se conocía como "Jornales Solidarios".

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, confirmó luego de una reunión con director de la OPP el programa cuenta con el apoyo de todos los intendentes.

¿Para cuándo se busca iniciar el programa Uruguay Impulsa en 2026?

De acuerdo con un comunicado del Congreso de Intendentes, el objetivo es que el Uruguay Impulsa 2026 se ponga en marcha durante el otoño, con tareas vinculadas al barrido otoñal y otras actividades en los departamentos.

Olivera añadió que la reunión del pasado 10 de marzo entre los jefes departamentales y el gobierno fue el "primer punto de acuerdo", y que "se evalúa como un muy buen programa en donde, a partir del trabajo, de la labor que aporta también valor público, es una buena solución para los departamentos”.

En esa reunión fue que se analizó el calendario de Uruguay Impulsa para este año. Olivera expresó que su intención es que el programa se ponga en marcha cuanto antes.

“La idea es en otoño poder poner en práctica el llamado. Ya está aceitado bastante el mecanismo para hacer los llamados rápidos y poder adjudicar los lugares. La voluntad es definir la cantidad, el tiempo, y creo que en poco tiempo ya vamos a tener una novedad”, indicó.

Personas en Maldonado realizando tareas de trabajos temporales bajo Uruguay Impulsa. Foto: Gentileza de la Intendencia de Maldonado.

Por otra parte, Olivera remarcó también que el programa tiene un sistema de distribución de cupos que considera distintos indicadores socioeconómicos de los departamentos.

Para ello se tienen en cuenta estos factores:



El desarrollo del departamento

La población del departamento

La cantidad de gente en seguro de paro

Tasa de desempleo que tienen los departamentos

La modificación que se mantendrá en Uruguay Impulsa para 2026

Por último, Olivera recordó que Uruguay Impulsa mantendrá un cambio en la modalidad de trabajo que se implementó recientemente, y que es determinante para definir la cantidad de beneficiarios.

Dos mujeres realizando una tarea para el programa de jornales solidarios, hoy llamado Uruguay Impulsa. Foto: Gub.uy.

"El último llamado fue de 5.500 personas. Recordemos que el programa cambió en cuanto a que antes eran por quincenas y después, en la última edición, fue mensual. Ya no es la persona que trabaja 12 jornales al mes, sino es la persona que trabaja los 25 jornales al mes”, indicó.