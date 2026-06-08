Nivel educativo alcanzado: los mapas que muestran cómo varía el nivel de los estudiantes según dónde estos vivan

Procesamiento de datos: Florencia Flores.

A simple vista el mapa arroja un país pintado por la educación primaria como máximo nivel educativo alcanzado. Pero en Uruguay la distribución geográfica lejos está de ser equitativa, con una fuerte concentración de población en zonas urbanas y zonas rurales amplísimas con pocos habitantes. Los microdatos del Censo 2023 muestran el porcentaje de personas que dijo haber alcanzado cada nivel educativo y permiten explorar cómo se distribuyen en todo el territorio nacional.

Según un procesamiento realizado por El País, en el 47% de los segmentos censales del territorio predomina la educación primaria como máximo nivel alcanzado. Sin embargo, si se tienen en cuenta las personas que respondieron eso, son un 24,4% del total. Casi el mismo porcentaje (24,3%) dijeron tener educación media básica/ ciclo básico. Un 19,3% de la población dijo tener bachillerato mientras que un 13,8% dijo haber alcanzado nivel universitario.

Además, un 4,1% corresponde a terciario (no universitario), 4,1% de magisterio/profesorado, 3% nivel posgrado, 1,5% cursos UTU, 3% dijo no haber asistido nunca y 2,6% sin dato.

Vale aclarar que la respuesta contemplaba únicamente a los mayores de 25 años.

Nivel predominante

Leyenda Nivel predominante Postgrado Media básica / Ciclo Básico Media superior / Bachillerato Primaria Universidad No relevado Magisterio / Profesorado Nunca asistió Terciario no universitario

Los mapas —que reflejan los datos ponderados según la última revisión del Instituto Nacional de Estadística (INE)— muestran la distribución por segmento censal, que corresponde a un conjunto de manzanas. El primer mapa permite ver cuál es el nivel educativo predominante de cada segmento. Así, a simple vista en las zonas rurales predomina primaria mientras que en las zonas más urbanas el nivel educativo predominante se extiende a media básica, bachillerato o nivel universitario.

Al acercarse y hacer clic en cada segmento se puede ver el porcentaje de cada nivel educativo en todo el territorio nacional.

Nivel educativo predominante, mayores de 25 años.

En Montevideo, el análisis deja ver cómo el nivel que impera por segmento es el universitario en zonas como Pocitos, Ciudad Vieja, Punta Carretas, Parque Batlle y se extiende a lo largo de la franja costera hacia el este. La división parece estar trazada por líneas imaginarias que marcan los límites de la educación. A medida que uno se aleja del centro de las ciudad, el nivel educativo alcanzado es menor.

Nivel educativo predominante, Paysandú.

La misma lógica puede notarse en departamentos del interior del país: el corazón de las ciudades engloba segmentos donde predominan los universitarios mientras que en las zonas suburbanas destaca el ciclo básico o educación primaria.

El mapa deja ver también algunos segmentos censales donde la respuesta que más apareció fue "Nunca asistió" (en rojo), es decir, que la mayoría de los censados en ese segmento no tuvo contacto con la educación. Asimismo, las zonas que aparecen en blanco corresponden a segmentos censales con poblaciones menores a 20 personas, por los que el instituto decide quitarlas de los datos para prevenir la identificación de personas y cumplir con la anonimización.

Primaria

Los mapas a continuación se pintan por porcentaje de personas con Primaria (naranja), Ciclo Básico (verde) y Universitario (lila) por cada segmento censal.

Tres segmentos censales de zonas rurales de pocos habitantes muestran que más del 90% de las respuestas corresponden a nivel educativo de primaria como máximo nivel alcanzado. Asimismo, los datos reflejan que poco más de 65.000 personas respondieron no haber asistido nunca a un centro educativo.

Ciclo básico

Universitario

En cuanto al porcentaje de personas que dijeron tener nivel universitario, el porcentaje más alto en un segmento se registró en el barrio Huertas de los Horneros, donde el 64% de las personas dijeron haber alcanzado nivel universitario. A su vez, 227 segmentos censales registraron una única persona universitaria.