Montevideo escala puestos en un ranking mundial en un rubro específico: "Se mide de igual a igual con San Francisco"

Montevideo dio un paso decisivo en el competitivo mapa del turismo de reuniones al escalar 35 puestos en el ranking global que elabora cada año la International Congress and Convention Association (ICCA), una de las mediciones de referencia para la industria de congresos, convenciones y eventos asociativos. De acuerdo con los datos divulgados por la Intendencia de Montevideo (IMM), la capital se consolidó en el top 20 de ciudades de América.

El informe de ICCA evalúa el desempeño de más de 1.600 ciudades del mundo según la cantidad de reuniones internacionales de asociaciones que cumplen criterios estrictos de rotación y escala. Uruguay alcanzó el puesto 60 a nivel mundial y el número 12 en América..

El ingreso de Montevideo al circuito de grandes metrópolis

Con este salto, Montevideo se afianza como un nodo relevante dentro del circuito internacional de grandes ciudades sede, un espacio que estaba dominado casi exclusivamente por capitales de mercados masivos. El crecimiento en la cantidad de eventos captados y ejecutados en la capital uruguaya la acerca a polos consolidados del continente, donde sobresalen Buenos Aires, Montreal, Santiago de Chile y Ciudad de México.

Este reconocimiento se suma a otros estudios internacionales recientes que han destacado a la capital uruguaya por su calidad de vida, seguridad relativa y estabilidad institucional, variables consideradas clave por los organizadores al momento de elegir sede. Informes como el Índice Global de Habitabilidad de The Economist han ubicado a Montevideo entre las capitales latinoamericanas mejor evaluadas en indicadores de habitabilidad y cohesión social.

Requisitos obligatorios que audita la clasificación internacional ICCA

El avance de Montevideo en el ranking ICCA responde tanto al volumen de eventos captados como a la capacidad del destino para cumplir con los requisitos técnicos que audita la asociación. Para ser contabilizada, cada reunión debe registrar información detallada sobre sede, periodicidad, cantidad de delegados y rotación geográfica, lo que obliga a una coordinación fina entre burós de convenciones, hoteles, centros de eventos y autoridades públicas.

Dos personas compartiendo mate en la rambla. Foto: Fernando Pena / El País.

Entre las condiciones mínimas que exige ICCA se encuentran:



Que la reunión rote entre al menos tres países, lo que garantiza un calendario realmente internacional.

Que cuente con un piso de 50 participantes , asociado a un impacto económico significativo para el destino sede.

, asociado a un impacto económico significativo para el destino sede. Que se trate de eventos periódicos, con una frecuencia definida en el tiempo, lo que permite proyectar retornos a mediano plazo.

Las ciudades que logran escalar posiciones suelen ser aquellas que estructuran políticas de captación de eventos, desarrollan infraestructura específica –como centros de convenciones flexibles, hoteles de categoría y servicios de apoyo– y consolidan equipos técnicos dedicados a la inteligencia de mercado.

En el caso de Uruguay, la mejora también refleja el trabajo coordinado entre la capital y otros destinos del país que participan del segmento de turismo de negocios, como Punta del Este, que figura en listados regionales como sede de reuniones de escala media y alta. Esta red contribuye a ampliar la capacidad operativa y a diversificar la oferta itinerante para congresos que buscan combinar agenda profesional con propuestas turísticas.

Ventajas competitivas del mercado uruguayo frente a los mercados masivos

Hay atributos identitarios que diferencian a Montevideo frente a los mercados masivos de la región. Entre ellos, la escala amable de la capital, que facilita los traslados internos, reduce tiempos de logística y mejora la experiencia de los participantes que se mueven entre hotel, sede del congreso y zonas de esparcimiento.

Otro factor clave es la estabilidad macroeconómica y política de Uruguay, percibida como un activo en un mercado donde las asociaciones internacionales priorizan entornos previsibles para planificar con uno o dos años de antelación. A esto se suma un sistema de seguridad jurídica para la organización de grandes eventos, que abarcan desde la contratación de servicios hasta la importación temporal de equipamiento tecnológico.

La conectividad aérea y digital también incide en el atractivo de Montevideo. Si bien el volumen de vuelos no se compara con el de las mega urbes, la capital compensa con conexiones eficientes hacia los principales hubs de la región y con una infraestructura tecnológica que sostiene eventos híbridos y transmisiones en alta calidad.

El desafío hacia adelante pasa por sostener el ritmo de captación de eventos para seguir escalando en la clasificación ICCA. En un escenario de alta competencia entre ciudades, la experiencia reciente muestra que el posicionamiento de Montevideo no es un techo, sino un punto de apoyo para consolidar al país como un jugador estable en el mapa mundial de congresos y convenciones.