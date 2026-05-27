Mercado Libre acelera su expansión en el sector financiero uruguayo con instrumento de inversión, tarjeta y POS

Mercado Libre amplía su oferta de productos financieros en el mercado uruguayo de la mano de nuevos lanzamientos. A través de su cuenta digital Mercado Pago, el gigante tecnológico permite ahora la posibilidad de generar rentabilidad con su saldo de forma automática y con disponibilidad de utilizar el dinero en todo momento. A esta novedad se suma la llegada de una tarjeta prepaga gratuita y su propia terminal POS, Point Smart.

“Estamos iniciando una nueva etapa de Mercado Pago en Uruguay con el objetivo de seguir simplificando las finanzas de las personas y potenciando el crecimiento de los comercios”, aseguró Carlos Etcheverrigaray, country lead de Mercado Libre Uruguay en un comunicado oficial. “Hasta ahora, la gran mayoría de los uruguayos no tenía la posibilidad de invertir su dinero porque los productos tradicionales no proporcionan liquidez inmediata. Hoy ofrecemos una opción accesible para que cualquiera pueda hacer crecer su plata y usarla en el momento que la necesite. De eso se trata la verdadera inclusión financiera”, señaló.

En ese sentido, el país destaca por los avances en inclusión financiera en cuanto al acceso a una cuenta, pero "solo 50.000 uruguayos invierten su dinero", explica la empresa. El nuevo instrumento de Mercado Libre ofrece generar rendimientos "de forma simple, sin montos mínimos" y con disponibilidad del dinero las 24 horas para realizar compras, enviar dinero, pagar servicios o hacer recargas.

Etcheverrigaray dijo El Empresario que la rentabilidad del producto se genera a través de la alianza de Mercado Pago y BIND AFISA, una administradora de fondos regulada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Esta asociación ya funciona en Argentina, donde más de 20 millones de personas invierten su dinero a través de la cuenta digital, generando rendimientos por más de US$ 2.300 millones desde 2020, según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

Tarjeta y POS

Terminal POS Point Smart y tarjeta prepaga de Mercado Libre.

Como parte de la estrategia, Mercado Libre también lanza una tarjeta prepaga internacional Mastercard, tanto en versión física como virtual, "sin costos de emisión, mantenimiento ni comisiones". El producto utiliza el saldo de la cuenta y puede usarse para retirar efectivo o realizar compras.

Un detalle llamativo de la versión física es que no cuenta con datos personales ni números impresos. La decisión responde a una medida de seguridad ante extravíos o robos, de forma de que el titular sea la única persona que accede a la información de la tarjeta. Para activarla, se debe escanear el código QR ubicado en el dorso del plástico.

Además, la empresa impulsa su terminal de cobro Point Smart, dirigido a pymes y emprendedores. Etchverrigaray destacó que la terminal, a diferencia de otros jugadores del segmento, se vende y no se alquila, lo que permite eliminar costos fijos a futuro para los comerciantes. A su vez, el POS cuenta con tecnología 4G integrada por lo que no requiere de conexión Wi-Fi.

Lanzado en abril, la terminal ya agotó el stock previsto para los primeros seis meses desde su lanzamiento, reveló el ejecutivo.

Según se explicó, estas soluciones apuntan a "fortalecer la inclusión financiera" en Uruguay y el "ecosistema" de la compañía en este segmento en el mercado local.