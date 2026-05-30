Fondo de energías renovables europeo ingresa al mercado uruguayo con la adquisición de dos parques solares fotovoltaicos

La firma de inversión privada Ardian concretó la adquisición de dos plantas solares fotovoltaicas con una capacidad combinada de 76 megavatios a través del fondo europeo de energías renovables que ingresa al mercado uruguayo, Ardian Clean Energy Evergreen Fund (Aceef).

Ardian ya cuenta con presencia en Uruguay a través de su inversión en Akuo, que opera en los departamentos de Florida y Lavalleja con tres parques eólicos. Por su parte Aceef cuenta con un parque solar fotovoltaico en Chile y activos hidroeléctricos y solares fotovoltaicos en Perú.

“Uruguay cuenta con sólidos fundamentos en el sector de las energías renovables, incluyendo un marco regulatorio sólido y esquemas de remuneración con alta predictibilidad de ingresos, lo que proporciona un entorno favorable para la inversión a largo plazo”, indicó Ardian en un comunicado al que accedió El País.

Energía solar. Foto: Archivo El País

La cartera será gestionada por AGR-AM, la plataforma de energías renovables de Ardian en Latinoamérica y España y los activos contarán con la plataforma de análisis de datos propietaria de Ardian, OPTA.

“Aceef se basa en una estrategia de inversión selectiva y disciplinada, centrada en plataformas escalables, geografías diversificadas y activos con sólidos marcos contractuales. Nuestra entrada en Uruguay añade capacidad operativa de alta calidad que respalda rendimientos estables, limita la volatilidad de los ingresos y fortalece la exposición diversificada del fondo a tecnologías renovables clave”, sostuvo el director general de renovables de Aceef, Benjamin Kennedy.

Finanzas sostenibles.

Por su parte, el director de infraestructura de Aceef , Emilio Andrade, consideró que Uruguay “ofrece sólidos fundamentos de mercado, ambiciosos objetivos de transición energética y claras oportunidades de consolidación a corto plazo”.

“Estos elementos nos brindan una sólida plataforma para crecer y generar valor a largo plazo en toda la cartera”, agregó.

“Esta transacción se basa en la sólida experiencia y el historial operativo de AGR AM en toda la región, lo que nos permite identificar oportunidades de alta calidad y generar valor a gran escala. Esperamos consolidar una presencia sólida y sostenible en el mercado”, indicó el CEO de AGR-AM, Ángel Hernández.