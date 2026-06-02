IBF Negocios continúa fortaleciendo su modelo de inversión mediante la adquisición de Vessena

IBF Negocios adquirió el 100% del paquete accionario de Vessena S.A., compañía uruguaya posicionada como la segunda más grande en el sector de Cuidado del Hogar en Uruguay.

"Buscamos crear un grupo industrial líder en el país a partir de esta empresa", afirmó Álvaro Banchero, Operador de Negocios en IBF Negocios. Los números respaldan la decisión: al cierre del ejercicio de septiembre de 2025, Vessena registró sólidos resultados comerciales y financieros. Y en los últimos meses el proceso de crecimiento continúa.

¿Qué hace de Vessena un activo tan atractivo para IBF Negocios?

La respuesta está en su portafolio de marcas. Vessena no solo opera marcas propias consolidadas como Conejo, Cristal, Pluma, Titán y Okey, sino que también tiene representaciones exclusivas de gigantes globales: HENKEL (con Persil, Mas y Bref) y el uso de la licencia de la marca Axion. Pero hay más: la compañía fabrica marcas blancas para todo el retail uruguayo. Una diversificación que le garantiza ingresos estables y clientes de primer nivel.

Todo ello basado en inversiones muy significativas en su planta industrial incorporando lo último en tecnología y automatizaciones que posibilitan altos desempeños de eficiencias y productividad.

¿Es esta solo una compra o hay un plan de expansión detrás?

“A nueve meses de concretada la adquisición, estamos satisfechos y entusiasmados por los muy buenos resultados”. Por eso definitivamente, hay un plan. Banchero fue claro al señalar que Vessena funcionará como "cabecera de playa" para seguir creciendo en el sector. La estrategia incluye tres frentes: desarrollar nuevos productos, mantenernos a la vanguardia en eficiencias y costos e incorporar otras empresas que le aportan escala y sinergias al grupo.

¿Qué novedades concretas pueden esperarse en el corto plazo?

"Ya hay lanzamientos en marcha" afirmó Nicolás Grille, Expresidente y actual Gerente General de Vessena. Tras el exitoso lanzamiento de las cápsulas 3 en 1 para lavarropas bajo la marca Conejo, la empresa capitaliza ese impulso para presentar ahora este mismo formato desde la marca Pluma, un tipo de producto que viene ganando terreno en el mercado uruguayo.

Pero quizás lo más ambicioso sea el relanzamiento de Clermont, marca propia con una línea completa de shampoo, acondicionador, jabones y cuidado de la piel. El objetivo es ingresar en el mercado de cuidado personal para rentabilizar una marca que fue muy exitosa, reposicionándola hacia segmentos de mayor valor.

¿Y el llamado "Proyecto Henkel"?

Ahí está una de las claves del crecimiento futuro. Vessena representa a la compañía de origen alemán Henkel, una asociación que la empresa busca seguir desarrollando y que, hace muy poco, sumó un nuevo hito con la incorporación de la marca Somat a su portafolio. El mensaje es contundente: quieren convertir a Vessena en el brazo local de marcas globales de cuidado del hogar.

¿Habrá cambios en la gestión de la empresa?

No. Y ese es un dato relevante. Grille y el equipo gerencial seguirán liderando la compañía desde cerca y destacó estar "altamente comprometidos con la continuidad en el desarrollo del negocio", una señal de que la apuesta es a potenciar lo que ya funciona, no a reestructurar desde cero.

¿Qué significa esta adquisición para IBF Negocios?

"Es un orgullo para IBF Negocios contar con Vessena en nuestro portafolio. Un nuevo hito que refleja el camino de nuestro modelo de inversión", concluyó Banchero. Con esta incorporación, IBF Negocios continúa consolidando su presencia en consumo masivo y demuestra que invertir en empresas exitosas, con marcas establecidas y potencial de crecimiento sigue generando resultados concretos para los inversores.