¿Cuándo hay ATD en Primaria? Las fechas definidas para las asambleas nacionales a realizarse en 2026

Durante este mes de junio se llevará a cabo la primera Asamblea Técnico Docente (ATD) de Inicial y Primaria de este 2026. Se trata de una asamblea extraordinaria que se realizará por los centros educativos del país.

¿Cuándo será la ATD extraordinaria nacional de junio en Primaria?

Según el calendario de ATD de Primaria para 2026, Primaria primero realizará una ATD extraordinaria nacional desde el lunes 1º de junio hasta el viernes 5 de junio. Esta ATD contará con delegados nacionales y servirá para realizar un análisis de las modificaciones hechas al programa educativo.

Luego, se convocará una ATD extraordinaria en cada escuela para el viernes 26 de junio, donde todos los docentes del país analizarán y aportarán en baso a lo que se determine en la Asamblea Nacional que se realice entre el 1º de junio y el 5 de junio. Ese viernes 26 de junio no habrá clases en las escuelas del país, le confirmó a El País la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Primaria, Cecilia Notari.

Este día sin clases enganchará con el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de junio, y luego de eso coincidirá con el inicio de las vacaciones de invierno para Primaria e Inicial. Para estos niveles, las vacaciones de julio están previstas para la semana del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, según el calendario de actividades del año lectivo 2026.

Aula de clases vacía. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

La próxima asamblea técnico docente nacional que se celebre será entre el lunes 19 de octubre y el viernes 23 de ese mismo mes. Será de carácter ordinario con lugar por confirmar, y asistirán solo delegados nacionales. Ahí se harán nuevos análisis técnicos en torno a la política educativa y las temáticas transversales. También se dará lugar a la elección de la nueva mesa permanente.

Posteriormente, se celebrará una ATD por centros educativos el lunes 9 de noviembre de 2026 con la asistencia de todos los docentes del país. Según el calendario de ATD de Primaria, servirá para hacer un análisis y aportes en base a lo producido en la Asamblea Nacional.