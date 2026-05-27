"Caída brusca": Ineed proyecta 165.000 matriculados menos para la próxima década debido a la baja natalidad

El último reporte de proyección de matrícula escolar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) estimó una fuerte caída de estudiantes en las aulas uruguayas de cara a los próximos años debido a una baja natalidad. Por ejemplo, en 2025 nacieron 19.000 niños menos que en 2015. No obstante, este descenso es visto por las autoridades educativas como una “oportunidad” para el sector educativo público, como adaptar locales escolares para incluir estudiantes de educación media.

“¿A cuántos niños y adolescentes deberá atender el sistema educativo obligatorio uruguayo en los próximos años?”, es la pregunta central del informe La matrícula de la educación obligatoria, proyección de escenarios posibles, que se presentará este miércoles, al que accedió El País, que presenta una estimación de la población estudiantil hacia el 2070.

“Si entre 2016 y 2024 hubieran nacido anualmente la misma cantidad de niños que nacieron en 2015, habrían ocurrido 109.000 nacimientos más”, marcó el reporte. “Si entre 1997 y 2024 hubieran nacido anualmente la misma cantidad de niños que nacieron en 1996, habrían ocurrido 424.000 nacimientos más”, graficó.

La radiografía del Ineed, que va en línea con las proyecciones de ANEP, arroja aulas cada vez más vacías en los siguientes años y décadas, con diferente magnitud, según el subsistema educativo. El desplome más próximo se prevé en Inicial y Primaria, y poco después se estima que el descenso llegue también a educación media básica y superior.

“Mientras que entre 2012 y 2024 se produjo una caída de 50.000 matriculados en los ciclos considerados, de acuerdo con las proyecciones realizadas, entre 2024 y 2036 la caída será de 165.000 matriculados”, concluyó el reporte, tomando en cuenta todos los subsistemas, de Inicial a bachillerato.

El descenso continuará, “aunque de forma más leve”, hasta 2041. Tras un breve “período de estabilidad” en el volumen de la matrícula, se producirá un “nuevo descenso sistemático” en años posteriores. La pérdida de matrícula en 2070 será de 313.000 casos respecto a 2024, añadió el estudio de Hugo de los Campos, Melissa Hernández y Romina Piñeyro, que consideró la proyección de población del INE de 2024 a 2070.

Subsistemas

En Inicial, el informe prevé que la matrícula “continúe descendiendo” hasta 2032, cuando llegaría a 87.259 niños. Esta cifra supone 22.000 inscripciones menos al ciclo que en 2024. Hasta 2040, esta población ascendería, pero “sin alcanzar” el valor de 2024 porque en las proyecciones de población del INE se hipotetiza una leve mejora de la natalidad sobre inicios de la siguiente década.

En Primaria, se proyectó una “caída brusca” de la matrícula hasta 2036, ya que las próximas cohortes de alumnos serán las nacidas en el período de “mayor disminución” de la natalidad, es decir, a partir de 2020.

Para el período 2025-2032, Ineed estimó una caída media anual de más de 11.000 niños matriculados, lo que supone una pérdida de más de 90.000 niños matriculados en el plazo de ocho años.

Entre 2037 y 2043 habría un “leve repunte”, tras lo cual se pasaría a un nuevo descenso, menos pronunciado pero sistemático, hasta 2070 cuando la matrícula represente el 48% de la observada en 2024.

En Educación Media Básica, hasta noveno grado o tercer año de liceo o UTU, la matrícula se prevé “estable” hasta 2029 cuando descendería “bruscamente”, con una pérdida de casi 60.000 adolescentes matriculados hasta 2039.

Al igual que en Primaria, esta caída coincide con la incorporación de las cohortes nacidas luego del descenso pronunciado de la natalidad, en 2016. Hacia 2043 se detendría el descenso, que volvería a identificarse a partir del 2049. En 2070 la matrícula proyectada representa el 49% de la observada en 2024.

En Educación Media Superior, la proyección es diferente a los otros ciclos. Se espera un “leve aumento” de la matrícula hasta 2031, y luego una “disminución similar” a la proyectada para media básica. El descenso acumulado de matrícula entre 2033 y 2042 en este ciclo será de unos 56.000 alumnos.

“Oportunidad”

El informe remarcó que la caída de la población de niños y adolescentes es considerada desde hace años como una “oportunidad” para el sector educativo. Tanto para intentar reducir el tamaño de los grupos, extender el tiempo pedagógico que cada vez más padres demandan, y hasta el ahorro en gastos de funcionamiento que pueden reorientarse. Sin embargo, el reporte que es “necesario” conocer cómo se distribuyen y proyectar “cómo se distribuirán” los alumnos en el territorio porque algunas zonas tendrán más que en otras.

“Ajustar la oferta educativa en relación con la distribución territorial de los locales, por ejemplo, parece una tarea necesaria en este contexto, pero no tan sencilla como reducir el tamaño de los grupos o redirigir los recursos ahorrados por la menor compra de materiales a otros rubros”, puntualizó el informe.

El informe planteó extender la propuesta de séptimo, octavo y noveno en locales escolares de áreas urbanas, como ocurre en el medio rural. Si bien requeriría una “inversión importante” para adecuar los centros, “ampliaría enormemente” la oferta de educación media en el territorio, así como “facilitaría la transición” entre ciclos y generaría espacios más pequeños para el dictado de educación media. Que podría “impactar positivamente” en el aumento del egreso de educación media, que sigue siendo “muy bajo”.