Jornadas que conectan con la lectura en escuelas y colegios de Montevideo y el interior del país

Durante el mes de mayo y bajo la consigna “Mayo: mes del libro”, instituciones públicas y privadas de Montevideo y del interior recibieron una donación de diversas colecciones de autores nacionales, en una iniciativa conjunta de El País con la Escuela Elbio Ferández, la Asociación Ronald McDonald y la Cámara Nórdica.

Entre los libros donados con el objetivo de fomentar el hábito de lectura y el intercambio, este año se destacaron los ejemplares de la colección “Me llamo”, que recorre la historia de personajes emblemáticos de Uruguay cuando todavía eran niños y que tienen como protagonistas a José Gervasio Artigas, Juana de Ibarbourou, José Pedro Varela, Horacio Quiroga, Carlos Gardel, Pedro Figari, entre otros. Por su parte, “Cuidarse es quererse” es una realización sobre la vida sana y hábitos saludables en colaboración con la Casa Ronald McDonald, una organización benéfica dedicada al apoyo de las infancias y sus familias en momentos de una crisis de salud, como una internación prolongada por ejemplo.

En el marco del Día Nacional del Libro, celebrado el 26 de mayo, la Casa Ronald McDonald del Hospital de Tacuarembó llevó adelante una serie de jornadas de lectura junto a niñas y niños de distintos centros educativos de Montevideo, con el objetivo de fomentar la lectura y promover prácticas saludables desde edades tempranas.

Las actividades se realizaron en coordinación con instituciones educativas locales, entre ellas la Escuela de Educación Artística de Tacuarembó, la Escuela Nº 2, el Colegio Jean Piaget y el Northlands School.

Mientras tanto, con la presencia de cónsules honorarios y representantes de la Cámara Nórdica, que integra a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia además de Uruguay, se llevó adelante un ciclo de actividades en las escuelas N° 192 Suecia (Las Piedras, Canelones), N° 193 ex Noruega (Montevideo), N° 194 Dinamarca (Colonia Nicolich, Canelones) y el Colegio Hans Christian Andersen (Montevideo).

Entre las diversas actividades impulsadas junto a la Cámara Nórdica, se llevó a cabo una visita a la Escuela N° 194 Dinamarca, con la presencia del cónsul general de Dinamarca, Ernesto Schömbrod. Durante el animado encuentro, se hizo entrega de la colección de libros mencionada para promover la lectura.

A su vez, el cónsul de Noruega, Juan Beisso; la tesorera de la Cámara Nórdica, Gabriela Cetrangolo; y el secretario de la Mesa Directiva, Gabriel Cimas, compartieron una jornada sumamente especial y movilizadora en la Escuela N° 193, donde los propios alumnos iniciaron una campaña para recaudar fondos para construir una rampa de accesibilidad. La Cámara manifestó su firme compromiso de colaborar para que esta rampa sea una realidad.

Por su parte, Mario Amelotti, vicepresidente de la Cámara, acompañado por Óscar Sagasti, visitaron la Escuela N° 192 “Suecia” en la ciudad de Las Piedras para realizar la entrega de libros. Esta institución, realiza una destacada labor con niños con discapacidad, reforzando los vínculos con la comuniad.

En tanto, el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara, Gabriel Cimas, y el cónsul general de Dinamarca, Ernesto Schömbrod, fueron recibidos por la fundadora, autoridades y alumnos de primaria y secundaria del Colegio Hans Christian Andersen. Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la primera generación de egresados de bachillerato, quienes compartieron su experiencia de viaje a Dinamarca, fortaleciendo así el intercambio cultural.