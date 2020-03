Habilitan test de COVID-19 sin que el paciente baje del auto; gobierno espera hacer 200 al día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Puertas adentro le dicen “automac”, pero el gobierno tiene en sus planes presentarlo hoy como “drive-thru”. Se trata de pruebas diagnósticas de coronovirus que los usuarios podrán realizarse desde su coche. La tecnología será aplicada por el laboratorio ATGen, que tiene su sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), y que ya viene haciendo test desde que la pandemia aterrizó en el país hace casi 15 días.

En la mañana de ayer el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y técnicos de la cartera se presentaron en ATGen. Allí les explicaron cómo sería el procedimiento. Ya en horas de la tarde los diagnósticos “drive-thru” contaban con el beneplácito del Poder Ejecutivo, según confirmaron ayer a El País fuentes de la Torre Ejecutiva.

El martes ATGen hizo la primera prueba dentro del predio del LATU, donde se testaron 20 personas que pasaron con su coche al lado de un contenedor adaptado para la situación. El resultado fue satisfactorio y pidieron una reunión con las autoridades sanitarias del país. Otro testeo se hizo el miércoles y otro más en la tarde de ayer. La idea es que el servicio ya pueda estar disponible a partir de los primeros días de la semana que viene.



Sin embargo, hasta la tarde de ayer ATGen seguía trabajando en el diseño de una “agenda electrónica” que sirva para que no se generen aglomeraciones frente a los centros de toma de muestras, y que permita identificar a los usuarios que lleguen a hacerse la prueba.

El plan es que cada persona examinada sea identificada antes de llegar al contenedor por la chapa del vehículo que maneje o del que sea acompañante, y luego confirmar su identidad a través de un método que no implique el pasaje de un documento de mano en mano. Aunque aún no está definido, una posibilidad es la utilización de un código QR que le sería enviado al paciente a su teléfono celular antes de ir a hacerse el test.



“La clave de esto es que cada uno llegue a la hora correspondiente y que no se formen aglomeraciones, que no se generen cuellos de botella, por eso vamos a tener controles para que las personas sean puntuales”, dice Fabricio Sarlos de ATGen.

El martes ATGen hizo la primera prueba dentro del predio del LATU. Foto: Archivo El País.

El plan entusiasma mucho al Poder Ejecutivo, porque son “plataformas móviles que pueden instalarse en cualquier lugar”, solo basta con mover el contenedor y trasladar a los técnicos correspondientes para hacer los exámenes. También sirve para no exponer tanto al personal de la salud a ir a la casa de posibles infectados, o a recibir en los hospitales grandes cantidades de personas a las que les sea recetado el test.

Por ahora piensan instalar dos o tres contenedores. En un principio, dice Sarlos, podrían hacer unos 50 diagnósticos por día, “para empezar despacio y poder corregir así algunos detalles”. Está confiado, igual, en que podrán pasar a 100 en forma rápida. En tanto, desde el Poder Ejecutivo advierten que la intención es que puedan atender a 200 por jornada. La cartera, por su parte, calcula que decenas de miles de pacientes deberán hacerse el test en los próximos meses.



Hay 1.000 kits diagnósticos que ya fueron donados para estos procedimientos en el marco de la campaña #NosCuidamosEntreTodos, que fue llevada adelante por un grupo de empresas y que logró recaudar días atrás US$ 2 millones.

Sobre qué prestadores van a utilizar este servicio, advierten que el plan es para todo el sistema y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) será el que disponga para qué pacientes será utilizado.



Contradicción.

El gobierno sabe que este plan puede significar, para algunos, una contradicción. ¿Por qué? Mientras se le pide a la población que se mantenga dentro de sus casas, al mismo tiempo se les dice que salgan para hacerse el test. Por eso, al menos en un principio, el Poder Ejecutivo ve la posibilidad de implementar el “drive-thru” solo para trabajadores de la salud que no hayan presentado síntomas, pero que hayan podido estar expuestos a pacientes con COVID-19.



Que el plan sea usado solo para analizar a personal de la salud era algo que ayer se estaba discutiendo y todavía no había una confirmación. Se espera tomar hoy una determinación y anunciar los detalles del sistema en una conferencia de prensa a la noche.

Las medidas de seguridad, además, son bastante exigentes, señala Sarlos de ATGen. Cada contenedor cuenta con dos extraccionistas y dos técnicos en control y trazabilidad, para evitar cualquier tipo de distracción o descuido en el proceso.



Estos empleados están debidamente equipados con la ropa y los insumos necesarios para evitar al máximo el contagio.

Los que vayan en el auto tienen que estar con tapabocas. Se recomienda que no viaje en el vehículo alguien que no sea del círculo íntimo de la persona que va a realizarse la prueba. Una vez frente al contenedor el paciente baja la ventanilla, se le hace el hisopado, luego cierra y se va sin más demoras.



“Esto funciona si está bien cronometrado. Si la gente no se aglomera, puede ser una solución”, concluye Sarlos.