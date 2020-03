Quiénes pueden morir por el coronavirus y por qué hay diferencias por país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los especialistas se preguntan qué pasa con el sorprendente caso de Alemania. Ese país ha registrado 10.999 personas con coronavirus hasta este jueves y solo 20 muertos, por lo que la tasa de letalidad es de 0,18%. Una cifra muy baja en comparación con el 2,8% de Francia, cerca de 4% de China y España y el altísimo 8,3% en Italia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, ubicó a inicios de marzo la tasa de letalidad en 3,4%.

Y, para terminar este entrevero de cifras, un estudio publicado ayer dice que el coronavirus mató al 1,4% del total de enfermos en la región china de Wuhan, donde se originó la pandemia. ¿Pero qué hay atrás de estas cifras? ¿Cuán mortal es realmente el Covid-19?



El infectólogo Eduardo Savio dijo a El País que en la variación de las cifras influye la fortaleza de los sistemas de salud en cada país, a la hora “del soporte vital de estas personas”.

Para Gonzalo Perera, grado cinco en matemática, solo se puede comparar a países con más de 1.000 casos de coronavirus para tener una base sólida estadística. Perera dijo a El País que las diferencias significativas entre los países “no son por mero azar”, sino que hay causas de fondo. “Los epidemiólogos lo tienen que explicar, pero una de esas causas debería ser por los potenciales de los sistemas de salud. ¿El italiano, por ejemplo, es más débil que el alemán?”, preguntó Perera.

Algo de eso hay. Pero Savio advirtió que la letalidad -esto es, la proporción de la población que muere entre los casos confirmados- es una cifra “muy relativa” porque no se sabe la cantidad de infectados debido a que a muchos sospechosos no les hacen el test y otros tienen síntomas leves o no tienen síntomas. O sea, no todos los casos se estudian. Entonces, esa tasa sería algo mentirosa. Si se contaran todos los casos, la tasa sería muy menor. Corea del Sur, que está haciendo más pruebas que nadie, reporta una mortalidad de 0,6%.



Eso mismo dice el profesor de Epidemiología de la Universidad de Hong Kong, Benjamin Cowling. “La tasa puede ser inferior al 2% porque el número de contagios en nuestro cálculo no es tan grande como podría ser”, dijo a la BBC. “Debemos tener muchísimo cuidado con hacer comparaciones entre países porque mucho tiene que ver con la cantidad de control y pruebas que se hacen”, agregó.

Y volvió a Corea del Sur, que “ha estado controlando a 10.000 personas por día y, en consecuencia, muchas de las personas que dieron positivo tenían síntomas leves”. Italia, que tiene una tasa cercana al 8%, enfoca sus tests “en las personas que ya están bastante enfermas en el hospital, por lo tanto la mayoría de estos casos son graves”.

Desde su aparición, el coronavirus ha provocado al menos 9.827 muertos en el mundo, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 232.680 casos de contagio en 158 países o territorios.



“Cuando la enfermedad empieza, el día crítico respecto a los síntomas es el octavo”, indicó Savio. “Si se agrava, se agrava ese día. Es el día clave en estos momentos”.



¿Y qué factores inciden en la mortalidad? “Cuando es un cardiópata, la experiencia muestra que se ven muchas arritmias, muchas miocarditis, el desarrollo de falla cardíaca y edema pulmonar. Cualquier agente infeccioso desarrolla cascada inflamatoria, que descompensa enfermedades”, indicó el especialista. Agregó que “el paciente añoso, que es diabético o tiene enfermedad renal crónica, es obvio que se va a descompensar, al igual que lo puede descompensar una gripe”.

Diferencias con la gripe.

Si se compara con la gripe estacional, cuya mortalidad es menor al 1%, el Covid-19 presenta por ahora una letalidad muy superior.



En cambio, la tasa del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, por sus siglas en inglés) rondaba el 10%. Hubo solo 8.000 casos detectados y era un virus que se transmitía de forma menos eficaz.

Veamos los ejemplos extremos. Italia registra más de 3.400 víctimas fatales entre los más de 35.800 casos detectados. La tasa del 8% es la más alta del mundo. Algunos expertos dicen que eso está vinculado a que ese país cuenta con una de las poblaciones con más personas mayores de Europa.



¿Y qué pasa con Alemania? “No tenemos respuesta y es probablemente una combinación de varios factores”, dijo Richard Pebody, responsable de la OMS. Algunas de las hipótesis barajadas es que cuenta con mejor equipamiento médico (25.000 camas en cuidados intensivos con asistencia respiratoria, por ejemplo), realiza “test precoces” desde enero y el 70% de los afectados tiene entre 20 y 50 años (Con información de AFP y EFE).

Las muertes de jóvenes que son sanos ¿Quién tiene más riesgo de morir? ¿Es verdad que solo deben preocuparse los mayores de 65 años y los que tienen patologías previas? Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas de 80 años o más tienen un 14.8% de riesgo de morir si desarrollan Covid-19.



Pero el infectólogo Eduardo Savio dijo a El País que no solo los adulto mayores muestran una mortalidad más alta -en torno al 15%- porque en lugares como España e Italia “se dieron cuenta que el perfil del paciente grave que muere baja de edad”.



Savio explicó que de la historia natural de la enfermedad emerge un nuevo perfil de pacientes que rondan los 45 a 55 años, que tienen patología cardiovascular o pulmonar crónica y muy especialmente hipertensión arterial. “Lo que te estoy diciendo lo ha publicado The Lancet y otras revistas especializadas”, indicó.



Pero también hay muertes de personas jóvenes sin problemas previos, en teoría sanas. Se trata de un grupo pequeño, pero hasta ahora desconocido, dijo Savio.



Un estudio epidemiológico del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades muestra que una de cada tres muertes se ha producido en personas sin enfermedades previas y que un 20% de los contagiados tenía menos de 60 años.



Además, un informe publicado ayer por el diario estadounidense The Washington Post dice que la agencia Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registró que el 38% de los hospitalizados entre 12 de febrero y el 16 de marzo eran menores de 55 años. En Francia la mitad de los internados en cuidados intensivos son menores de 65 años y en Holanda la mitad son menores de 50 años.