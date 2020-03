Coronavirus: cómo transitar la cuarentena o convivir con alguien aislado por el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Estado exige un aislamiento de 14 días a quienes estuvieron en contacto con personas infectadas por coronavirus o que vinieron de países que tienen casos de Covid-19 y que están dentro del listado definido por el gobierno y que fue comunicado el viernes cuando se anunció el cierre parcial de fronteras. Estos son: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Francia, España y Alemania.

¿Qué hacer en caso de cuarentena?

Si no tenés síntomas, pero te encontrás en cuarentena deberías seguir ciertos criterios para evitar contagiarte de coronavirus (o propagarlo):

​-No salir de tu hogar y tampoco recibir visitas

-Mantener buena ventilación en todo el hogar

-Evitar el contacto físico

-Lavarte las manos con agua y jabón de forma constante

El anuncio de los primeros casos en Uruguay llevó a que los supermercados se llenen de personas y hayan largas colas para comprar productos de higiene y alimentos. ¿Qué se debe comprar en caso de cuarentena? Los alimentos no perecederos son una solución para situaciones como la cuarentena, según La Nación.



En el caso de las frutas y verduras se deben priorizar aquellas que se mantienen por más tiempo y no las que se marchitan rápidamente (como la lechuga o la espinaca, por ejemplo).

¿Cómo convivir con alguien aislado por coronavirus?



En caso de tener COVID-19 (o ser un caso sospechoso) la persona debe alojarse en una habitación de uso exclusivo. Si esta habitación cuenta con un baño, mejor todavía.



La Comunidad de Madrid creó una guía domiciliaria para personas que viven con contagiados por el virus, y explica que en caso de no tener la posibilidad de estar en una habitación de uso exclusivo, el infectado se debe alojar en una que permita un mínimo de dos metros de distancia con otra persona.



Además, el cuarto debe tener una correcta ventilación, pero sin que se genere corriente de aire con el resto del hogar. Lo ideal en estos casos es mantener la puerta de esa habitación cerrada. A su vez, deberá tener un cubo de basura con tapa y una bolsa con cierre hermético.



La comunicación en estos casos debe ser a través de un teléfono celular o de un intercomunicador.



La Comunidad de Madrid también recomienda limitar la circulación del paciente; y en caso de que deba transitar por el hogar se tendrá que poner una mascarilla y llevar adelante una correcta higiene de manos. Por otro lado, es recomendable que no se compartan alimentos, bebidas ni objetos como el control de la televisión o la computadora.



Si en una casa hay un sospechoso de tener la infección no se deben recibir visitas.

La persona con coronavirus debe bajar la tapa del water antes de tirar la cadena como medida de precaución.



La Comunidad de Madrid recomienda que la ropa de la persona contagiada y la ropa de cama se deben trasladar con bolsa hermética cerrada para luego lavarla a temperatura de entre 60° y 90°.

¿Cuándo lavarse las manos si se tiene COVID-19?



El lavado de manos es imprescindible para prevenir el coronavirus; pero si una persona está infectada o tiene sospechas debe extremar los cuidados.



Todos en el hogar deben lavarse las manos antes y después de algún contacto entre ellos; además se deben lavar las manos después de toser o de estornudar y de manipular pañuelos.



Antes de comer todas las personas de hogar deberían lavarse las manos y también después de limpiar cualquier superficie del hogar.

Cómo convivir con niños cuando hay un contagiado en el hogar

Catalina Pinchak, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), explicó a El País qué hacer en caso de tener un infectado en el hogar mientras hay niños: “Lo importante son los cuidados preventivos. Es decir, lavarse las manos, no estar en contacto directo con las personas contagiadas —a más de un metro de distancia— y saber higienizarse la nariz con pañuelos descartables”.



A su vez, Pinchak explicó que los niños tienen pocos síntomas del coronavirus, por lo que pueden ser los que más diseminen el virus. Por este motivo no se deberían recibir visitas en el hogar y, además, los cuidadores de estos niños deberían ser personas jóvenes y no mayores de edad (por el riesgo que eso significa).



Si bien no se debe tener contacto con la persona infectada, tampoco deben sentirse desatendidos: “Que entiendan que tienen que estar aislados de una persona contagiada”, pero sin entrar en pánico. El léxico adaptado a cada edad es muy importante, explica Pinchak, para que puedan comprender qué medidas tomar. A su vez los niños más chicos tienen que tener conocimiento de la situación y entender, por ejemplo, por qué en este momento no pueden saludarse con un beso.



Los niños, según la presidenta de la SUP, tienen que aprender a ser solidarios y a cooperar con las medidas de higiene en el hogar. Jugando pueden aprender a lavarse las manos, ya sea cantando o contando hasta 20. Además, sugiere que en estos casos utilicen toallas descartables luego de la higiene de manos.