Cómo tranquilizar a los niños ante la llegada del coronavirus y enseñarle buenos hábitos

Si bien el coronavirus recién llegó al Uruguay, hace meses que está presente en nuestro día a día, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los niños, consciente o inconscientemente, están recibiendo esa información desde hace tiempo y es lógico que se asusten si no saben cómo manejar lo que está ocurriendo.



A los adultos les corresponde hablarles con claridad del tema y hacerlos sentir seguros. Pero para eso es necesario que los padres sepan muy bien qué es lo que deben hacer para transmitir esa seguridad.



“Lo primero que hay que comunicarles a los padres, teniendo en cuenta el contexto regional, es que hay que tener las vacunas al día. ¿Por qué? Porque está circulando sarampión en Brasil y en Argentina. O sea que hay que reafirmar que hay que tener todas las vacunas al día, sobre todo la del sarampión y la antigripal para niños de entre 6 meses y 5 años”, señaló el pediatra Eduardo Regueira.

​

En cuanto a los niños, se debe insistir con el lavado de manos. “Hay que enseñarles que tienen que lavarse las manos durante más de 30 segundos, con agua y jabón y alcohol en gel. De esa manera matás el coronavirus porque rompés la capa exterior y el virus deja de ser efectivo”, explicó Regueira.



También es clave enseñarles que para toser o estornudar deben cubrirse la boca con el pliegue del codo y no con la mano.



No se aconseja el uso del tapabocas para las personas que están sanas, entre otras cosas porque no se lo sabe utilizar correctamente. “Vos te ponés el tapabocas, después te lo tocás, te tocás los ojos, no te lavás las manos…”, detalló Regueira sobre lo que conlleva recurrir a este elemento sin el correspondiente cuidado.



“Si el niño está enfermo, antes de usar tapabocas lo mejor es que se quede dentro de su casa. Se recomienda el aislamiento respiratorio porque siempre los contagios son intrafamiliares: contagiás a tu pareja, a tus hijos, a la gente que te viene a visitar… en ese caso sí podés usar el tapabocas, pero en general se restringe el uso a los que están enfermos y no están en domicilio”, apuntó el pediatra.



Ahora que se acercan los meses más fríos, los médicos recomiendan que si el niño tiene tos, moco o fiebre se quede en su casa y se le administre un antitérmico o analgésico. “Si persiste la dificultad respiratoria u otra sintomatología, consultar al médico o a la emergencia móvil”, recomendó Regueira.



Añadió que cuando “empiecen a circular más los virus, sea estacionales como la gripe o el recién llegado coronavirus o los otros coronavirus que ya están, y se den las situaciones respiratorias altas como tos, moco o resfrío común, se debe instar al uso racional de la puerta de emergencia y de los recursos médicos”.



Vida normal.

Tomando todas estas precauciones, los niños deben saber que pueden seguir son su rutina habitual.

​

“Podés mantener las actividades al aire libre que hacés siempre, como ir a la plaza”, dijo Regueira.



Agregó que es destacable la forma en la que los medios de comunicación uruguayos han venido manejando el tema. “Lo están haciendo de una manera muy responsable. No están transmitiendo alarma y se están basando en lo que dice la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud Pública. Eso transmite tranquilidad”.



El profesional subrayó que tanto los niños como los adultos deben estar tranquilos porque la situación está monitoreada. “Está todo controlado porque ya se conoce el virus”, apuntó.



De todas formas remarcó lo importante que es que los médicos transmitan tranquilidad a los pacientes porque “si vos venís al consultorio y te vas con dudas, la culpa es mía, la responsabilidad es mía, y vos no vas a saber manejar la situación. Te va a generar angustia, preocupación, alarma, y vas a salir disparando a comprar tapabocas o a tirarte adentro de un pozo. Con los gurises pasa lo mismo, hay que explicarles sobre todo las medidas de higiene. Si nosotros lo automatizamos, los gurises también lo van a hacer”.

Higiene Enseñarle a los niños el procedimiento de lavado de manos, con agua y jabón durante 30 segundos. Explicarles que para toser o estornudar deben cubrirse con el pliegue del codo.

Sarampión Vacunar al niño al año y a los 15 meses. Si el niño tiene entre 6 meses y un año y va a viajar, se sugiere dar una dosis cero de la tripleviral y las otras dos dosis al año.