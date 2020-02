Mayores de 60 años y con problemas de salud, perfil de los víctimas fatales del coronavirus

La primera víctima mortal del coronavirus fue un hombre de 60 años y con problemas de salud, un perfil similar al de las otras víctimas de esta neumonía viral. Desde que el gobierno chino anunció el brote, en diciembre, esta enfermedad parecida al síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) ha matado a 425 personas e infectado a más de 20.400. Hasta ahora el 80% de los fallecidos son personas de 60 años o más y el 75% tenían enfermedades previas, como diabetes, indicó ayer martes la Comisión Nacional de Salud china (NHC).

La tasa de mortalidad se mantiene en el 2,1%, una cifra mucho menor que el casi 10% del SRAS que surgió en 2002-2003 y mató a 800 personas en todo el mundo.



En el caso del coronavirus, el 97% de las víctimas venían de la provincia de Hubei, de cuya capital, Wuhan, surgió el coronavirus, en concreto de un mercado que vendía animales vivos.



China indicó también que entre las víctimas hay al menos cinco personas de menos de 60 años. La más joven es un hombre de 36 de Wuhan.



Fuera de Hubei la tasa de mortalidad es del 0,16%. Hasta ahora solo se registraron dos víctimas mortales fuera de China: un hombre de 39 años en Hong Kong que había viajado a Wuhan y un chino de Wuhan que murió en Filipinas.

Entre los 20.400 casos confirmados, el más joven es un bebé de un mes de la región china de Guizhou (sur) y el más viejo una persona de 90 años.

Nuevo hospital.

Ha sido una proeza en plena epidemia. Un hospital construido en 10 días acoge a sus primeros pacientes en Wuhan, con la ambición de aliviar a los establecimientos sobrecargados de la ciudad china, cuna del nuevo coronavirus.



Los chinos se apasionaron por construir esta estructura de 1.000 camas. La televisión transmitía 24h/24 en internet las imágenes de unos 4.000 obreros y del ejército de excavadoras que se activaban en esta obra espectacular.

Bajo control militar, este edificio llamado “Huoshenshan” es uno de los dos hospitales prefabricados construidos para aliviar la presión sobre los establecimientos hospitalarios de esta metrópolis de 11 millones de habitantes.



Un grupo de 50 personas infectadas por la neumonía viral fue trasladado ayer martes al centro médicos de 34.000 metros cuadrados.



La televisión pública CCTV mostró pacientes equipados con máscaras que descienden de ambulancias rojas y blancas y se sientan en sillas de ruedas o camillas, con la ayuda de médicos en traje integral azul.



El hospital está conectado a la 5G. Esto permitirá tener telecomunicaciones ultrarrápidas y realizar diagnósticos a distancia por expertos que puedan guiar al personal in situ.



“Huoshenshan” significa “montaña del Dios del Fuego”, un personaje de la mitología taoísta que supuestamente evacúa los virus que golpean el cuerpo gracias al calor que desprende.



Un segundo hospital improvisado que se está construyendo actualmente en Wuhan, en un lugar llamado Leishenshan (“Monte del Dios del Rayo”, el que castiga a los que persiguen a los hombres), debe acoger a sus primeros pacientes esta semana. El mismo debería tener 1.600 camas. Ambas instalaciones se construyeron siguiendo el modelo del hospital de Xiaotangshan en Pekín. Este se construyó en 2003, en una semana, para acoger a enfermos del SRAS.

La construcción del Hospital de Huoshenshan fue celebrada por la propaganda del Estado como símbolo de lo que es capaz China ante los desastres y disimuló temporalmente las críticas de las que son objeto las autoridades de Wuhan.

Suspenden vacuna contra el Sida

Los ensayos clínicos que se realizaban de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han sido interrumpidos porque las evidencias recogidas indican que no era efectiva para prevenir la transmisión del virus.



El Programa de Naciones Unidas del VIH/sida (ONUSIDA) indicó que esta decisión le fue comunicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Durante los ensayos no se encontraron indicios de que la vacuna no fuese segura, pero en cambio el análisis de los datos señalaba que no se estaban obteniendo los resultados buscados. Los ensayos se estaban realizando en Sudáfrica con la participación de 5.400 personas entre los 18 y 35 años que no tenían el VIH y que estaban siendo seguidas durante un periodo de 18 meses.



Otros ensayos igualmente con vacunas se están realizado en distintas partes del mundo, entre ellos uno en el que participan personas transgénero y hombres que tienen sexo con otros hombres en América y en Europa. Asimismo se está probando una vacuna en mujeres de África subsahariana.