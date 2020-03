Europa se convierte en el epicentro de la pandemia de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus Covid-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con especial incidencia en Italia y España, que actualmente, y por el número de casos, son los países más afectados.

El director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó ayer viernes que el número de casos y muertes notificados diariamente en Europa supera al del resto del mundo, con excepción de China, e incluso es mayor que el que tenía este último país en el momento más álgido de la epidemia.



El total de casos de Covid-19 supera los 132.000 y los países afectados son 123, y se ha superado la barrera de los 5.000 muertos, subrayó Tedros, quien recalcó que la situación que se vive en Europa puede repetirse en cualquier otro país o región del mundo.

A la pregunta de cuándo se estima que se alcanzará el pico de contagios en el mundo, la jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, dijo que esto no se puede predecir, pero que “hay que prepararse para cualquier escenario”.

Los sitios turísticos de Italia vacíos a causa del coronavirus. Foto: Reuters

Los fallecidos en Italia alcanzaron ayer viernes los 1.266, lo que supone un incremento de 250 en las últimas 24 horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli. El número de enfermos actualmente es de 14.955, 2.116 más en comparación con los datos del jueves, y los curados son 1.439, es decir, 181 más en 24 horas.

España declarará a partir de hoy sábado el estado de alarma para tomar medidas excepcionales de contención de la pandemia después de que las regiones de Madrid y Cataluña extremaran ayer las restricciones de movimiento de personas y ordenaran el cierre de comercios.



La decisión tiene lugar mientras el Covid-19 continúa su expansión por el país, con 120 muertos y algo más de 4.200 contagiados a nivel nacional, con un aumento de 36 fallecidos y 1.205 casos respecto hasta el jueves.



“La emergencia social y sanitaria por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias” para dotar al Ejecutivo de “poderes extraordinarios”, afirmó el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, al anunciar la declaración de estado de alarma.

Controles en los aeropuertos por coronavirus. Foto: AFP

“Estamos solo en la primera fase” del combate al coronavirus y “no cabe descartar” que en la próxima semana los casos de contagio superen los 10.000, alertó Sánchez, quien dijo que “tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus”.



El estado de alarma durará inicialmente 15 días. Durante este período se “adoptará un conjunto de decisiones excepcionales” a fin de “movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos”, “tanto públicos como privados”, “tanto civiles como también militares”.

En la legislación española, esta medida permite al gobierno limitar la circulación de personas y requisar todo tipo de bienes.



“Nos esperan (...) semanas muy duras”, y “no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados”, insistió Sánchez.

El número de contagios y decesos por el nuevo coronavirus se disparó en España desde comienzos de semana: de 589 el pasado domingo pasó a 4.231 en el último balance de este viernes, la mitad de ellos en la región de Madrid, donde los muertos superaban los 60.



Ante esta situación, el gobierno regional ordenó el cierre a partir de hoy sábado de todos los comercios que no sean de primera necesidad, permitiendo únicamente la actividad de farmacias, gasolineras, estancos y supermercados que, durante todo el viernes, presenciaron largas colas de clientes haciendo la compra. La medida estará vigente hasta el 26 de marzo.

En el aire está ver qué sucede con las procesiones de Semana Santa, del 5 al 12 de abril. De momento, la Conferencia Episcopal recomendó que “se sigan las misas por televisión”.



El coronavirus estaba golpeando incluso al gobierno de Sánchez, con dos ministras contagiadas. Los reyes de España, Felipe y Letizia, que habían coincidido con una de ellas, dieron negativo del virus, indicó a AFP la Casa Real.

Personal de la compañía de transporte usa ropa protectora mientras desinfecta un ómnibus por coronavirus (COVID-19) en Macedonia. Foto: Reuters.

El Gobierno de Portugal implantó también el estado de alerta en el país para actuar frente a la crisis, que ya ha llevado a anunciar el cierre de colegios y discotecas y limitación de aforo en restaurantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria ha elevado al máximo nivel su alerta de viaje para España, Francia y Suiza, y ha cancelado todas las conexiones aéreas con esos tres países a partir de las 00.00 horas del lunes, por lo que insta a los austríacos en esos países a regresar lo antes posible.



Entre 160 y 214 millones de casos y de 200.000 a 1,7 millones de muertos. Ese es el peor escenario de la expansión del coronavirus en Estados Unidos, según proyecciones de funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que fueron publicadas ayer por el New York Times.



Según ese peor escenario posible, la epidemia podría prolongarse durante meses o incluso más de un año, con brotes concentrados en distintas comunidades alrededor del país.

El primer curado.

En medio de este mar de noticias dramáticas en Europa, Brasil anunció ayer viernes el primer paciente curado de coronavirus del país, donde hay cerca de un centenar de casos confirmados y otros 1.500 están bajo investigación, sin que se hubieran registrado muertes.



Así lo confirmó el coordinador del Centro de Contingencia del Coronavirus en el Estado de São Paulo, David Uip, en una rueda de prensa en la que participó también el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, entre otras autoridades.



“Estamos aquí con la presencia del superintendente del Hospital Albert Einstein y me autorizó a divulgar la cura del primer brasileño internado con coronavirus", señaló Uip.



No obstante, no detalló si el paciente dado de alta se trata del primer caso confirmado en Brasil, que además supuso el primero registrado en Latinoamérica.

Ese primer caso, anunciado el 26 de febrero, fue detectado en un brasileño de 61 años que había viajado recientemente a la región de Lombardía, en el norte de Italia, donde se encuentra actualmente el epicentro de la pandemia del coronavirus, según la OMS.



A partir de ahí, los casos de contagio por Covid-19 se han multiplicado en Brasil hasta casi el centenar registrados en 13 de los 27 estados federativos del país y de los que solo doce están hospitalizados.

FMI manda a su personal a trabajar desde la casa El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer viernes la suspensión de los viajes de sus misiones a los países europeos incluidos por Estados Unidos en el nivel 3 de alerta y recomendó a sus empleados en su sede central de Washington trabajar desde casa, después de que uno de sus funcionarios diera positivo a Covid-19.



“Suspendemos todos los viajes de las misiones a los países europeos que han sido designados como nivel 3 de los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades)”, agregó el FMI. La medida abarca además a los destinos que habían sido considerados anteriormente en esa categoría, como China, Irán y Corea del Sur. La advertencia de nivel 3 de los CDC busca evitar los “viajes no esenciales”.



Según el FMI, “solo se permitirán viajes esenciales después de una cuidadosa evaluación de riesgo”.