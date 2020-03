¿Cómo se compara el coronavirus con la influenza?

DENISE GRADY / NEW YORK TIMES

¿Este coronavirus nuevo de verdad es un peligro serio? ¿Qué no se muere más gente de influenza? Sí, en efecto, la gripe es terrible y es precisamente debido a eso que los científicos no quieren que otra enfermedad respiratoria contagiosa se establezca. Si pudieran detener la influenza estacional, lo harían. Pero quizá aún sea posible detener el coronavirus. En muchos sentidos, la gripe es el mejor argumento para luchar con todo contra este nuevo virus. A continuación, detallamos las similitudes y diferencias.

¿Cuál virus es más mortífero?

El coronavirus parece ser más mortal que la influenza, hasta ahora. En promedio, las cepas de gripe estacional matan a aproximadamente el 0,1% de las personas infectadas. La gripe de 1918 tuvo una tasa de mortalidad inusualmente alta, alrededor del 2%. Debido a que era tan contagiosa, esa influenza mató a decenas de millones de personas. Las primeras estimaciones de la tasa de mortalidad por coronavirus de Wuhan, China, han sido de alrededor del 2%. Pero un nuevo informe sobre 1.099 casos de muchas partes de China, publicado el viernes en The New England Journal of Medicine, encuentra una tasa más baja: el 1,4%.

Pero una enfermedad con una tasa de mortalidad relativamente baja puede tener un costo enorme si un gran número de personas la contraen.

¿Qué virus es más contagioso?

Hasta ahora, el coronavirus parece ser más contagioso que la mayoría de las cepas de la influenza y aproximadamente tan contagioso como las cepas que aparecen en las temporadas de gripe pandémica.

Cada persona con el coronavirus parece infectar a otras 2,2 personas, en promedio. Pero la cifra está sesgada por el hecho de que la epidemia no se manejó bien al principio y, en consecuencia, las infecciones se dispararon en Wuhan. A medida que se controla una epidemia, el número de reproducción (o R0), como se le llama, disminuirá. En comparación, el R0 de la gripe estacional es aproximadamente 1,3; en el caso de la gripe de 1918 era casi el mismo que el del nuevo coronavirus, quizás más alto, pero eso fue antes de las vacunas y tratamientos.

Cuarto especialmente condicionado para pacientes con coronavirus. Foto: AFP

¿Quién corre más riesgo de contagio?

Tanto el coronavirus como la influenza son más peligrosos para los mayores de 65 años o que tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil. Las tasas de mortalidad entre los hombres infectados con el coronavirus en China, particularmente aquellos de 40 y tantos años o más, han excedido a las de las mujeres, un patrón que no se observa en la gripe estacional. Se desconoce la razón de la discrepancia, aunque los hombres chinos fuman más, lo que a menudo resulta en una función pulmonar debilitada.

Parece haber otra diferencia importante: la gripe o influenza es mucho más peligrosa para los niños, especialmente los muy pequeños. En cambio, los niños infectados con el nuevo coronavirus tienden a tener síntomas leves o nulos.

La influenza también es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, que pueden enfermarse gravemente. No se sabe si el nuevo coronavirus representa una amenaza tan grave para las mujeres embarazadas.

¿Qué virus te enferma más?

Hasta el 22 de febrero, en la temporada actual hubo al menos 32 millones de casos de influenza en Estados Unidos, 31.000 hospitalizaciones y 18.000 muertes por ese virus. Las tasas de hospitalización entre niños y adultos jóvenes este año han sido inusualmente altas.

Habría incluso más enfermedades y muertes si no hubiera una vacuna contra la influenza. La mayoría de las personas se recuperan en menos de dos semanas. Por el contrario, menos de 70 personas en Estados Unidos han sido infectadas con el nuevo coronavirus y solo ha habido una muerte.

La mayoría de los casos de infección por coronavirus no son graves, pero algunas personas se enferman bastante. Los datos del estudio más grande de pacientes que se tiene hasta la fecha, realizado en China, indican que, de los pacientes con coronavirus que recibieron atención médica, el 80% tenía infecciones leves, 15% tenía enfermedades graves y el 5% eran casos críticos.

Los primeros síntomas, fiebre y tos, son similares a los de la gripe, por lo que las enfermedades pueden ser difíciles de distinguir sin una prueba para identificar el virus. La neumonía es común entre los pacientes con coronavirus.

La OMS declaró el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Foto: AFP

¿Qué tratamientos hay disponibles?

No hay un medicamento antiviral aprobado para el coronavirus, aunque se están probando varios. Los médicos pueden recomendar solo los remedios habituales para cualquier enfermedad viral: descanso, medicamentos para reducir el dolor y la fiebre, así como líquidos para evitar la deshidratación.

¿Hay una vacuna?

Una vacuna experimental para el coronavirus puede estar lista para ser probada en humanos en unos pocos meses, pero tomará mucho más tiempo, al menos uno o dos años, para que todos la puedan tener. En cambio, las vacunas contra la influenza se encuentran fácilmente disponibles y, en general, tienen una efectividad del 40% al 60%.