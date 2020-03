Académicos responden las preguntas que los uruguayos nos hacemos sobre el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el Poder Ejecutivo ajusta día a día el plan de contingencia y las medidas para evitar la propagación del coronavirus, un grupo de expertos se reúne cada tarde en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para estudiar la situación y realizarle recomendaciones a las autoridades.

Presidencia de la República organizó ayer una conferencia para periodistas en la que dos integrantes de ese Comité de Gestión de Crisis, el infectólogo Jorge Facal y el epidemiólogo Julio Vignolo respondieron todas las preguntas que hoy nos hacemos los uruguayos sobre el COVID-19.

¿Cuánto dura la etapa aguda de la enfermedad y cómo se manifiesta clínicamente? Los síntomas del coronavirus más comunes -diría prácticamente presentes en casos que hemos llegado a confirmar- son la fiebre, la tos, y en algunos casos, la dificultad respiratoria. Estos, acompañados de cuadros o síntomas que habitualmente se presentan en cuadros virales como el decaimiento, los dolores musculares, los dolores articulares y en ocasiones deposiciones de materias más blandas, diarreicas. Uno debe considerar estos síntomas clínicos.



La duración de los síntomas es variable así como hay casos que son asintomáticos o casos leves que tienen una resolución en siete u ocho días, de la fiebre y de la tos. Otros se prolongan más tiempo, hasta dos semanas, es lo que estamos viendo y sobre todo uno de los síntomas que más demora en desaparecer es el decaimiento, los dolores musculares, los dolores de cabeza y la tos. Uno de los elementos que vemos que más rápido desaparece, pero que aún puede llevar ocho y diez días, es la fiebre. Lo que está bastante aceptado a nivel general, mundial y científico es que una vez que remiten los síntomas, la persona durante 14 días, o sea, dos semanas, puede seguir transmitiendo el virus.

¿Por cuánto tiempo la persona puede contagiar el virus, 30 días? Existe un período previo de incubación. Una vez que la persona adquiere la infección, la aparición de los síntomas, es variable pero puede ir entre dos y 12 días y promedialmente entre cinco y seis. Lo que estamos viendo justamente en nuestro país es que el promedio de ese período de incubación tomando como ejemplo ese grupo que adquirió probablemente la infección en un evento social anda por los cuatro días. Ese sería el período de incubación, una vez que empiezan los síntomas pueden demorar en retroceder promedialmente entre 8 y 15 días.



Lo que más rápidamente se va es la fiebre, siempre hablando de los cuadros que son comunes, pero es muy variable y los últimos síntomas en retroceder son el decaimiento, el malestar general y la tos. Después que se van los síntomas principales, la persona puede transmitir a un tenor más bajo, unas dos semanas más. Por lo cual, el período de aislamiento se debe extender entre la fase sintomática que puede llegar a dos semanas y dos semanas posteriores, en total a 30 días.



¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el contagio de aquellas personas que deben seguir trabajando en atención al público? No se sabe exactamente cuánto tiempo antes del inicio de los síntomas una persona puede contagiar. Decíamos que está estimado que después que ceden los síntomas, dos semanas, pero antes de la fiebre, ¿se contagió el primer día?, ¿cuántas horas antes comenzó a contagiar antes de comenzar la tos? Eso no se sabe, entonces volvemos al distanciamiento social. Evidentemente las personas que tienen contacto con el público variado (personal de comercio) las personas que están en atención en centros de salud son personas que por la variedad, por los contactos, se encuentran en riesgo. Lo más importante es mantener la distancia con la persona asistida.



El uso de la mascarilla puede dar una sensación de seguridad que no es real, ¿por qué?, porque la mascarilla en un tiempo finito -40 minutos aproximadamente- se humedece. Si no tenemos la distancia de contacto, estamos a través de las manos, celular o de la caja registradora, también ayudando a la transmisión. Lo más importante es la distancia que está estimada en un metro.

¿Se recomiendan métodos caseros para tratar los síntomas de la enfermedad? Ejemplo, agua caliente con limón. Todas las medidas caseras, todas son las medidas y las recetas de la abuela, es lo que dicen. Hay mucho folclore en eso, pero si a la persona la deja tranquila... no hay una evidencia científica que la respalde, pero tampoco hace daño.

¿Cómo afecta la enfermedad a los niños? El tema de los niños es que si bien ellos tienen presentaciones asintomáticas o leves, muchas veces de todos modos se infectan y ellos participan de la vida familiar, conviven con sus padres, conviven con abuelos y conviven con otra gente.

¿Existe la reinfección del virus? Se están haciendo experiencias en el mundo, hay muchas incertidumbres y pocas certezas. Hay casos descritos aparentemente de reinfección. Hoy decíamos que el coronavirus es un virus de RNA que muta para pasar del reino animal al humano. Y a su vez hay mutaciones, ya se sabe que existen más de un tipo de este SARS-CoV-2.



¿Qué va a pasar en Uruguay, si se va a mantener un informe, va a haber mutación, reinfección, el grado de inmunidad que esto va a generar? Hoy no lo podemos decir, o sea que no podemos dar respuesta, si esto va a dar una inmunidad permanente, si puede existir después que llegue otra variedad, de mutación de otra área geográfica, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo podemos establecer y seguramente va a llevar unos cuantos meses. Pero tenemos que tratar de bajarla antes que llegue el invierno, eso es lo más importante.



Se recomienda la cuarentena general ante esta situación actual? Actualmente estamos en un distanciamiento social importante y nosotros estamos esperando una serie de información del departamento de Epidemiología del MSP a efectos de tener la evidencia científica como para tomar otro tipo de medidas, pero estamos al estudio y en alerta permanente. Nosotros no rechazamos ninguna medida de ningún tipo. Es muy difícil de determinar cuál es el momento justo, quién tiene la visión para determinar con exactitud porque todo esto tiene repercusiones familiares, sociales, profesionales, y sobre todo económicas y sanitarias.

“Seguro que hay más pacientes infectados” Ambos académicos coincidieron en que en Uruguay existen muchos más casos que los 79 confirmados anoche. Para Facal, “seguro que hay muchos más de los 55 (casos anunciados el martes), y aunque hoy se confirmaran 60 más, debe haber muchos, muchos más, tenemos que ser sinceros, y eso yo creo que está en la población, todos lo sabemos”. El infectólogo explicó que “si decíamos que de los casos estudiados, la mitad son confirmados y que hasta ahora veníamos con una capacidad de estudiar el 10%, si uno extrapola esos datos, sabemos que hay seguramente probablemente centenas de casos en nuestro país que no han sido aún confirmados y no sabemos si van a ser. Lo importante es que no cambia la conducta”. Para el epidemiólogo Vignolo, el subregistro de los datos también es una posibilidad dado que “no podemos determinar el número exacto, ni cuántos casos puede haber más allá de los que están registrados. Eso se da comúnmente en todas las enfermedades”, acotó.