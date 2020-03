¿Cuánto permanece el coronavirus en las superficies, según un nuevo estudio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo coronavirus puede sobrevivir en el aire durante varias horas y días sobre algunas superficies, según un estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos publicado el martes.

El nuevo coronavirus se detectó por hasta dos o tres días en plástico y en acero inoxidable, y por hasta 24 horas en cartón.

El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) y realizado por científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la Universidad de California, Los Ángeles y Princeton.



Los investigadores usaron un inhalador para simular la tos o el estornudo de una persona y comprobaron que el virus podía detectarse durante tres horas en el aire.



El estudio se publicó por primera vez en un sitio web de preimpresión médica la semana pasada antes de ser revisado por pares, y atrajo mucha atención, incluidas algunas críticas de científicos que dijeron que podría haber exagerado la amenaza en el aire.



Críticos del estudio cuestionaron que un inhalador pudiera imitar correctamente la tos o el estornudo.



Los científicos descubrieron que el virus que causa la enfermedad COVID-19 tenía niveles similares de viabilidad fuera del cuerpo a su predecesor que causó el SARS.



Pero las similitudes descubiertas no explican por qué la nueva pandemia de coronavirus ha infectado a cerca de 200.000 personas y ha causado casi 8.000 muertes, mientras que la epidemia de SARS infectó a aproximadamente 8.000 y mató a casi 800.