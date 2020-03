Coronavirus: cuáles son los cuidados que hay que tener al llegar a casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque todo el mundo, literalmente, se está poniendo en cuarentena por la epidemia de coronavirus , hay muchos que deben salir a trabajar y a alguna hora regresan a sus casas. También dentro del hogar hay ciertos cuidados por observar.



"Al entrar a casa tenemos que lavarnos las manos, incluso antes de ir al baño. Y si se va al baño, por supuesto, después también", dijo la doctora Isabel Cassetti, de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos a La Nación.



Además de esa medida indispensable, entre la batería de recomendaciones preventivas, Cassetti destaca que es importante ya empezar a cambiar hábitos por si se avanza a otras instancias de la epidemia . "El lavado de manos antes de comer, tratar de no compartir el mate (solo si no hay un caso sospechoso en el ámbito familiar), conservar la distancia, toser en el interior del codo, y no abrazarse ni dar la mano -afirma-. Si no hay personas sintomáticas o sospechosas, no está recomendado el uso de barbijo, porque éste no es un virus que se mantenga en el aire".

Similares cuidados aconseja el doctor Martín Stryjewski, de Cemic: "Nos encontramos ante la necesidad de un cambio cultural. Por ejemplo, nos damos un beso para saludarnos. Es momento de cambiar costumbres: saludarnos sin darnos la mano, hacer que el mate deje de circular o circule menos, porque estas infecciones se transmiten por proximidad por personas que tienen secreciones de gotas. Tenemos que aprender a lavarnos las manos. Lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel. En el interior de las casas, también tienen que cambiar hábitos. Sabemos que el virus es relativamente lábil y que se inactiva con productos basados en la lavandina. La recomendación es usar una dilución de una taza de lavandina en un balde de agua. También se sugiere utilizar productos con base clorada en los lugares que más se tocan, como las mesadas, las manijas de puertas, el grifo y el botón del baño, las llaves de la luz. Y no olvidarse de ventilar".