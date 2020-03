En cuarentena: cómo cuidar la higiene dentro de nuestros hogares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La limpieza del hogar es vital. La Química farmacéutica y consultora en calidad e inocuidad Edith Armanetti explica que estos días ante la llegada del coronavirus la limpieza se debe incrementar. En realidad, señala, hay que volver a las prácticas que nunca deberíamos haber dejado atrás: quitarnos los zapatos para ingresar a la casa, dejar ventilar la ropa al llegar, mantener los pisos limpios, sanitizar los pestillos de las puertas con alcohol así como las superficies con las que estamos en contacto.

En los últimos días en los supermercados varias personas optaron por usar guantes para agarrar los productos. Pese a que esta práctica no es incorrecta, depende mucho de cómo lo hagas para ver si ayuda o no a mantenernos alejados del virus.



Al llegar de la feria o el supermercado es importante lavar todos los productos. La Dra Ingeniera en alimentos Sofía Barrios comenta que el lavado de frutas y hortalizas puede ser o bien con agua y jabón o bien con unas gotas de hipoclorito. En caso de usar este último, es bueno enjuagarlas luego de la desinfección.



El lavado de manos también es fundamental y es preferible utilizar agua y jabón. Sin embargo, el uso de alcohol en gel no está mal para los casos en que no podemos acceder a lo primero. Esta práctica debe realizarse no solo al llegar de afuera sino también al permanecer dentro del hogar. Para la desinfección de superficies se puede utilizar agua y jabón o alcohol 70%.



Si vivís en un edificio probablemente también te preocupe la higiene de los lugares comunes y transitados como el ascensor y el portero eléctrico. ¿Cómo debemos procurar que estos espacios se mantengan seguros? Una de las recomendaciones es aumentar la periodicidad de la limpieza.