Las recomendaciones del MSP para cuando no haya otra opción que salir de casa

Mucho se ha hablado sobre las recomendaciones y los cuidados que hay que tener al llegar al trabajo o a la casa para evitar el contagio de coronavirus: lavarse las manos, mantener la distancia, saludar sin tener contacto. Pero ¿qué se debe hacer si es necesario salir?

El Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de que no quede otra opción que salir, como por ejemplo para ir a la farmacia o para comprar alimentos.

"Al salir de tu casa usá ropa de mangas larga ", indica el ministerio como una acción para evitar el contagio. Además, recomienda que en caso de tener el pelo largo se use atado y se evite usar accesorios como anillos, pulseras y caravanas : "Así te tocarás menos la cara", explica la cartera.

Otro consejo es lavarse bien las manos o usar alcohol en gel después de tocar una superficie, de todas maneras la recomendación es s iempre llevar pañuelos desechables que se pueden usar para cubrir las manos y evitar tocar las superficies.



Luego de usar los pañuelos desechables, el MSP pide que se arruguen y se tiren en una bolsa cerrada . Por otra parte, en caso de toser o estornudar la persona se debe cubrir con el pliegue del codo .