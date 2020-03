Lacalle exhorta a mayores de 65 años "que no tengan necesidad" a que no salgan de sus casas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El coronavirus llegó a Uruguay luego de que cuatro personas volvieran de Europa (algunos de Italia y otros de España). Tras eso, se registraron casos autóctonos de transmisión del virus Covid-19. Hasta el último anunció el domingo por la noche, había 158 casos de coronavirus en Uruguay. Este lunes esa cifra había trepado a 162, según indicó el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa.



El gobierno realiza una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la noche de este lunes para informar sobre cuál es el estado de situación al día de hoy. Lacalle Pou dijo que este lunes se realizaron 211 exámenes, de los cuales cuatro dieron positivo.

El mandatario dijo: "Tenemos que profundizar el aislamiento social.

Además, el presidente llamó a que "aquella gente que no tiene necesidad de salir a trabajar, de socializar, por favor esta exhortación cumplirla. Es la única manera en que vamos a ganar esta batalla". En este línea, exhortó a los mayores de 65 años "que no tengan necesidad" a que no salgan de sus casas.