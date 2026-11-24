Uruguay recibió más de 24.332 solicitudes de refugio de inmigrantes desde enero del 2025 a junio del 2026, según el último informe de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Cifras de este año muestran que el país acumula más de 30.715 solicitudes pendientes de resolución.

El ministerio, a través de sus distintas dependencias, brinda apoyo y asesoramiento a las personas que migran a Uruguay, tanto en cuestiones formales de documentación como de vivienda y otros servicios. Según el último censo realizado en 2023, se constató que están radicados en Uruguay unos 122.151 extranjeros.

“Entre el 1º de enero de 2025 y el 31 de octubre de 2026, el Departamento de Descentralización, Territorio y Movilidad Humana gestionó un total de 13.332 trámites provenientes de todo el territorio nacional. De ese total, 6.550 corresponden al año 2025 y 6.782 al período comprendido entre enero y octubre de 2026”, señala.

Sobre la clasificación por países —más de 50 distintos—, Cuba lidera con 34,74% de los trámites, seguida por Argentina (15,93%), Venezuela (15,68%), Colombia (7,76%) y Brasil (7,21%). La mayoría son mujeres, con un 52,18%, frente a un 45,21% de hombres.

“En cuanto a la distribución por rango etario, se observa que el 40,4% de los registros corresponde a personas de entre 18 y 39 años, seguido por el grupo de 40 a 59 años, que representa el 23,3%. Por su parte, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años constituyen el 29,9%, mientras que las personas de 60 años o más representan el 6,4%”, describe el informe.

Al menos en esta dependencia, las “principales razones” de atención corresponden a “orientación y acompañamiento para resolver trámites relacionados con su situación migratoria y el acceso a documentación”.

Por otro lado, se brinda información referente al Centro de Referencia para Personas Migrantes —sede ubicada en Ciudad Vieja—, con la comparación anual. En 2025, se registraron 13,515 atenciones a 9,812 personas y, en 2026, 9.143 atenciones a 7,626 personas registradas, hasta el 31 de octubre del 2026.

Hubo una disminución de las consultas de cubanos en este centro, pasando de 65,8% a 50,7% de un año a otro. En cambio, aumentó la proporción de personas de Venezuela (del 12,2% al 17,5%). República Dominicana se ubica en tercer puesto con un estable 8%.

Acá, la documentación “constituye el principal motivo de atención durante el período analizado, con 14.199 registros, que representan el 62,7 % del total”, y es seguida de “demandas vinculadas a alimentación (9,7%), empleo (5,2%), salud (4,9%), transferencias monetarias (4,3%), solicitud de información (3,1%), vivienda y hábitat (3%) y educación (3%)”.

En ese sentido, el informe señala que en la comparación anual “se observa una disminución de las demandas vinculadas a alimentación, empleo, transferencias monetarias, situación de calle y situaciones de urgencia y emergencia”, con aumentos en “los registros relacionados con vivienda y hábitat y educación”.

Asimismo, el Mides indica que “el 76% de las personas migrantes reside en pensiones, hoteles, asentamientos informales, viviendas improvisadas o en condiciones de hacinamiento”.

Refugiados

El País informó a mediados de setiembre que actualmente hay 3.244 refugiados de 52 países viviendo en Uruguay. En su gran mayoría, los refugiados a los que el país da asilo actualmente son venezolanos, unos 2.543, al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo a datos brindados por la Cancillería en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

La crisis migratoria que vivió —y aún vive— el país caribeño en su punto más álgido años atrás llevó a que la Cancillería que entonces dirigía Omar Paganini tomara medidas específicas para los venezolanos, quienes representaban el 15% de las 24.000 solicitudes —unas 3.500— que tramitaba la Comisión de Refugiados a diciembre de 2023.

Fue entonces que se inició con un plan piloto de trámite abreviado que redujo los requisitos para los venezolanos solicitantes a quienes no se les pediría entrevista para acceder a la condición. Eso llevó a que en 2023 se aprobaran 842 solicitudes, en 2024 otras 659; es decir, en esos dos años se dio más de la mitad del total.

Al analizar por nacionalidad los colombianos son la comunidad que le sigue en cantidad con 218 refugiados. Luego están los sirios, con 69, quienes en su mayoría se instalaron en el 2014 cuando el entonces gobierno de José Mujica resolvió reasentar a cinco familias, que involucraban a 42 personas.

En su momento, llegaron escapando de la guerra civil que vivía su país. Sin embargo, las dificultades económicas —en 2015 incluso se quejaron públicamente por lo caro del costo de vida— llevaron a que parte de ellos decidiera volver a Medio Oriente en los años posteriores.

En el listado que brindó Cancillería le siguen los salvadoreños con 56 refugiados, los cubanos con 52, los peruanos con 37, los rusos con 28, los ecuatorianos con 27 y los nigerianos con 26.