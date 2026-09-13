Hay 3.244 refugiados de 52 países viviendo en Uruguay y más de 30 mil solicitudes en trámite

A pocas horas de que terminara el año 2022 Aliaqa celebró y agradeció públicamente haber iniciado una nueva vida junto a su pareja y pequeño hijo en Uruguay. Él, un profesional afgano que trabajaba en defensa de la igualdad de género para el gobierno por ese entonces derrocado, debió dejar el país rápidamente cuando los talibanes tomaron la capital Kabul. Un inusitado periplo que los llevó a pasar más de un año escondidos en distintos lugares de Pakistán a la espera de que Naciones Unidas les ayudara a salir y llegar a Uruguay, algo que se concretó el 29 de diciembre de 2022.

Como ellos, el hecho de que haya personas que ingresaron al país bajo la condición de refugiado implica que cargan con un pasado de complejas dificultades. Actualmente, hay 3.244 personas de 52 países diferentes que viven en Uruguay y que llegaron como refugiados.

Distintas crisis, principalmente políticas -que alcanzan extremos bélicos y que en varios casos incluyen persecuciones con un alto nivel de peligro para la vida- y económicas, a lo largo y ancho del mundo han derivado en que estos miles de ciudadanos encuentren en este pequeño país sudamericano un lugar donde volver a empezar, un “oasis” a los ojos de la vicecanciller Valeria Csukasi (ver aparte).

1. Cantidad de personas reconocidas como refugiadas en Uruguay

En su gran mayoría, los refugiados a los que el país da asilo actualmente son venezolanos, unos 2.543, al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo a datos brindados por la Cancillería en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por El País.

La crisis migratoria que vivió -y aún vive- el país caribeño en su punto más álgido años atrás llevó a que la Cancillería que entonces dirigía Omar Paganini tomara medidas específicas para los venezolanos, quienes representaban el 15% de las 24.000 solicitudes -unas 3.500- que tramitaba la Comisión de Refugiados a diciembre de 2023.

Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Foto: Leonardo Mainé

Fue entonces que se inició con un plan piloto de trámite abreviado que redujo los requisitos para los venezolanos solicitantes a quienes no se les pediría entrevista para acceder a la condición. Eso llevó a que en 2023 se aprobaran 842 solicitudes, en 2024 otras 659; es decir, en esos dos años se dio más de la mitad del total.

Más allá del trámite específico para los venezolanos, Uruguay otorga la calidad de refugiada -definida en el artículo 2 de la ley 18.076- a aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país y no pueda o no quiera acogerse a la protección de este debido a dichos temores” y a quien “ha huido de su país de origen o residencia porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Otros orígenes

Al analizar por nacionalidad los colombianos son la comunidad que le sigue en cantidad con 218 refugiados. Luego están los sirios, con 69, quienes en su mayoría se instalaron en el 2014 cuando el entonces gobierno de José Mujica resolvió reasentar a cinco familias, que involucraban a 42 personas. En su momento, llegaron escapando de la guerra civil que vivía su país. Sin embargo, las dificultades económicas -en 2015 incluso se quejaron públicamente por lo caro del costo de vida- llevaron a que parte de ellos decidiera volver a Medio Oriente en los años posteriores.

En el listado que brindó Cancillería le siguen los salvadoreños con 56 refugiados, los cubanos con 52, los peruanos con 37, los rusos con 28, los ecuatorianos con 27 y los nigerianos con 26.

El listado de países de los cuales provienen los refugiados que viven en Uruguay hoy asciende a más de 50 (ver cuadro) con lugares tan alejados como Sierra Leona, Zimbawue o Kazajistán, entre otros.

Cabe precisar que los datos reflejan un mapa donde se ve quiénes efectivamente obtuvieron refugio, lo que puede distar mucho al considerar las solicitudes en trámite. Por ejemplo, tal como evidenció la cadena internacional BBC días atrás, de las poco más de 30.000 solicitudes que hay en trámite, un 89% -según declaró al medio británico la vicecanciller Csukasi- son de ciudadanos cubanos, siendo que, de acuerdo a los datos que dio Cancillería, hoy representan menos del 1% de los refugiados radicados en el país.

Vidas: dos de ellos se casaron con uruguayas y al poco tiempo de divorciaron. Foto: AFP

Otro dato que sirve para dimensionar esta diferencia surge del último censo realizado en 2023 donde se constató que están radicados en Uruguay unos 122.151 extranjeros. Entre ellos, hay cerca de 12.000 que son cubanos y, si bien la solicitud de refugiado es algo previsto para situaciones particulares, el hecho de que solo haya 52 personas que vivan en el país bajo esta condición se acerca más al universo de personas que la han solicitado y no de quienes efectivamente la obtuvieron.

El caso de los cubanos es ilustrativo también para marcar el cambio que se está dando en los últimos años y la tendencia a que las solicitudes sigan creciendo en general. Un informe divulgado meses atrás por Acnur mostró que en 2025 hubo más de 16.000 peticiones de asilo; en 2024 se habían tramitado 7.000.

De todos modos, ya sea para el caso de los cubanos como de todos los demás solicitantes, el solo hecho de iniciar el trámite ya les da cierto cobijo legal en el país porque a toda persona que pida refugio se le da un documento de identidad uruguayo de forma provisoria mientras se analiza el trámite. Con él acceden a los servicios básicos de salud, educación y empleo, como se detalló en la respuesta de Cancillería.

Un triciclo pasa frente al Gran Hotel Bristol en La Habana el 3 de junio de 2026. Foto: AFP

Edades

Por otra parte, al discriminar por edad a los 3.244 refugiados que viven en el país del total, unas 1.558 son personas que tienen entre 25 y 49 años. Otras 762 son menores de edad -de cero a cuatro años son 16, de cinco a 11 son 416 y de 12 a 17 años son 330-. Hay otras 344 de 18 a 24 años, unas 273 de 50 a 59 años y 307 que tienen 60 o más.

Desde 1977. Si bien la primera solicitud que se otorgó, entre los refugiados que tiene hoy el país, se presentó en 1977 -siendo la única ese año-, el gran salto de peticiones se dio a partir del 2019.

Luego de que se recuperó la democracia en 1985 se registró la segunda solicitud de refugio de los actuales 3.244, la tercera ocurrió en 1988 y se mantuvo en un promedio inferior a la decena por cada año hasta 2005, cuando trepó a 23 solicitudes. En 2014 se dio un nuevo salto llegando a los 70 casos. Y en 2019 las solicitudes fueron 396, un número similar a todas las que se habían dado en los últimos 40 años anteriores.

En 2020 fueron 207, en 2021 unos 332, en 2022 unos 198, en 2023 el mayor registro con 926, en 2024 se dieron 698 y en 2025 unos 64.

Carpas de las familias de refugiados sirios que acampan frente a Torre Ejecutiva, 13 de abril de 2017. Foto: EFE

El “oasis” y el “lugar seguro” en el mundo

El pasado 23 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas y allí la vicecanciller resaltó que Uruguay es visto como “un oasis” y “un lugar seguro” frente a la incertidumbre que generan los movimientos políticos a nivel internacional.

“Es un país al que se sigue viendo como un oasis, como un lugar seguro en tiempos en donde a nivel internacional vemos cada vez más crisis y más desplazados”, dijo Csukasi en un evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la Universidad de la República.

Allí la jerarca volvió a mencionar que actualmente hay más de 30.000 solicitudes de refugio en tramitación y que en promedio el país recibe unas 1.500 nuevas peticiones cada año.