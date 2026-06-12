Cuántos refugiados hay en el mundo según Naciones Unidas y por qué la cifra bajó tras una década

El mundo contaba a finales de 2025 con 117,8 millones de personas desplazadas por la guerra u otras formas de violencia, una cifra que disminuyó por primera vez en una década, informó ayer jueves la ONU.

“El número de personas obligadas a huir de la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o los acontecimientos que perturban gravemente el orden público (...) se redujo a 117,8 millones”, anunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El 58% de esos desplazados lo estaban dentro de su propio país. Según ACNUR, se trata del primer descenso en una década, con 5,4 millones de personas desplazadas menos que a finales de 2024. La agencia señala que “esta evolución se debe a un fuerte aumento de los retornos de refugiados y desplazados internos en algunas de las crisis de desplazamiento más graves del mundo”.

Sin embargo “muchos de estos retornos no se produjeron en condiciones de seguridad y estabilidad, sino bajo diversas formas de presión, hacia países donde persiste la inseguridad, donde las infraestructuras han sufrido daños y donde el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades económicas sigue siendo muy limitado”, advirtió el Alto Comisionado para los Refugiados, Barham Salih.

Palestinos con pertenencias llegan a un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat. Foto: AFP

En lo que respecta a los solicitantes de asilo, el número de nuevas solicitudes individuales superó al de resoluciones dictadas. Por ello, el número de solicitantes en espera de una resolución aumentó en 645.300, alcanzando los casi 9 millones en todo el mundo.

Por otra parte, la agencia estimó que a finales de 2025 había a 4,5 millones de apátridas en el mundo, un 3% más que el año anterior.

ACNUR calculó que solo en el año 2025, cerca de 5,4 millones de personas se vieron obligadas a huir de su país, en la mayoría de los casos A Estados vecinos. Colombia fue el principal país de acogida a nivel mundial, recibiendo a 2,8 millones de refugiados. Ocho países representaron por sí solos casi seis de cada diez desplazados: Sudán (952.700), Ucrania (788.100), Venezuela (455.300), Sudán del Sur (232.800), Burkina Faso (221.300), Afganistán (191.400), Malí (177.200) y Birmania (165.400). AFP